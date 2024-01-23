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王嘉爾素顏打球 眼袋、鬍渣…人憔悴還瘦了

娛樂新聞組／綜合報導
王嘉爾(左)深夜會球友，憔悴模樣嚇壞不少粉絲。(取材自微博)
王嘉爾(左)深夜會球友，憔悴模樣嚇壞不少粉絲。(取材自微博)

29歲的韓團GOT香港成員王嘉爾，自出道以來人氣不斷飆升，不只走紅兩岸三地，連在歐美地區都有高人氣。近日，正在深圳開唱的他，被拍到和一群球友深夜打球，但被眼尖網友發現，王嘉爾瘦了很多，憔悴模樣藏都藏不住，引發不少粉絲擔心他的健康狀況。

香港01報導，王嘉爾外型俊朗、性格溫雅，加上極高語言能力，是不少女粉心目中的男神，微博和Instagram皆坐擁逾3000萬粉絲。

王嘉爾人氣旺盛，工作自然忙到喘不氣，近日正在深圳開唱的他，居然還抽出時間，在上台前一晚與一票球友來個「深夜球局」，從社交平台流出的相片可見，王嘉爾綁了一個小辮，非常可愛有活力。

但也有粉絲發現素顏上陣的王嘉爾，雙眼無神、相當憔悴，「熬夜有疲態了，熬夜就是熬命啊」、「讓他好好休息，人都瘦脫相了」，更有網友笑言，「縱欲過度的感覺」。

據悉，王嘉爾曾在2018年在工作時因太過勞累而暈倒，診斷結果是嚴重貧血、缺鉀缺納和長期低燒3大症狀導致。而去年底，他也曾因身體原因，取消了原定的「MAGIC MAN WORLD TOUR 2023 - 2024北京站」演出，當時就令到不少粉絲非常擔心。

其實，王嘉爾曾在節目中坦言，自己努力打拚是不想要自己停下來，因為停下來會覺得自己錯失很多，他也提到，周圍的人都在努力，所以自己絕對不可以鬆懈。

香港 微博

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