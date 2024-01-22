柯佳嬿想登陸？加盟「無名小公司」當一姐 3符號發聲洩端倪

台灣演員柯佳嬿去年曾在大陸拍了一部「極速悖論」。（取材自微博）

台灣女演員柯佳嬿因為「想見你」一劇奪下第二座金鐘視后，讓她的人氣與事業創高峰，不僅在南韓 受到歡迎，連在大陸也是人氣攀升，近日她宣告加盟大陸一間新經紀公司，不過粉絲發現該公司的旗下藝人都是一些名不見經傳的小咖，都很疑惑為何她會加入。隨後，柯佳嬿也透過微博 轉發回應，似乎為了進軍大陸做準備。

柯佳嬿拍陸劇作品不多，在因「想見你」在大陸暴紅後，拍了一部「極速悖論」但去年該劇播出後口碑平平。

今年她宣告加入了「樂想華悅文化」，看來是有意要用心經營大陸市場，不過粉絲發現這家經紀公司規模小，沒什麼人聽過，且旗下的藝人都沒什麼名氣，柯佳嬿加入後直接可以當一姐。

隨後柯佳嬿轉發該則貼文，到自己的微博上，並且附上了三顆愛心。

粉絲都很疑惑「為什麼簽這樣的公司啊」，有網友猜測「是走他們做個代理這樣？處理一些程式啥的吧，專門服務+畫分有限責任，比找名聲大的公司相對更有話語權吧」，還有粉絲笑稱「姐房貸還沒還完嗎？」、「柯姐，要是被綁架了就眨眨眼」、「姐應該是入股了吧」。

據悉，一直著重在台灣發展的柯佳嬿，過去曾出演過2部陸劇，分別是單元劇「聊齋新編」中的「陸判」及「極速悖論」，不過這兩部劇，都沒有太大討論度。

「極速悖論」講述柯佳嬿飾演的「沈溪」是空氣動力學博士出身的工程師，遇上新生代天菜翟子路飾演的熱血賽車 手「陳墨白」，彼此雙向救贖的故事，但反響平平未激起太大火花。