我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

看選舉年 華美銀行董事長吳建民：美中關係恐惡化

長榮機師取得罷工權 往返美加影響大 規畫春節前後行動

張學友唱「繁花」配樂 放下和王家衛舊怨

娛樂新聞組／綜合報導
張學友搭上「繁花」熱潮，在演唱會上再唱「偷心」。(取材自微博)
張學友搭上「繁花」熱潮，在演唱會上再唱「偷心」。(取材自微博)

香港知名導演王家衛首次執導兼擔任監製的電視劇「繁花」播出後大受歡迎，除了炒熱劇中多個取景地點，劇中播放的懷舊金曲亦再次走紅，其中一首就是張學友在1994年推出的「偷心」。近日，張學友在泉州舉行演唱會時，就罕見演唱該首歌曲。

香港01報導，在「繁花」中有一幕，是以張學友演唱的「偷心」搭配寶總(胡歌飾)的愛恨情仇故事，這段畫面將劇情推至高峰，尤其在張學友的歌聲中，相當有質感。

近日，張學友在泉州開唱，也為觀眾唱了「偷心」，還公開表示這首歌曲難度很高，自己很少唱，「這首歌是1994年的一首歌，老實說我可能唱過不到三次，謝謝『繁花』的台前幕後的工作人員，謝謝他們讓這首歌又復活了，好歌有好報。」

有細心網友發現，張學友肯唱「繁花」中的配樂，應該是代表他終於徹底放下了和王家衛的昔日恩怨。

據悉，早年張學友和王家衛不只合作一次，1988年的「旺角卡門」還讓他拿到香港電影金像獎最佳男配角。當時正是香港電影的黃金時期，張學友接了很多戲，他還在1990年和王家衛合作了電影「阿飛正傳」。

張學友在「阿飛正傳」裡飾演歪仔，戲分不算多，卻被王家衛磨的很慘。張學友曾透露，「阿飛正傳」裡有個抬頭的簡單表情，他拍了60幾次，王家衛一直不說張學友的問題出在哪裡，拍到最後只說了「算了」兩個字，就走了。

此舉讓張學友很不舒服，這是他後來很少和王家衛合作的原因。據悉，在1994年的「東邪西毒」後，雙方再也沒有合作過，至今剛好30年。

香港 繁花 胡歌

上一則

「仙劍4」柳夢璃挨批太醜 毛曉慧發文道歉

下一則

55歲休傑克曼狂健身 找回「金鋼狼」英姿

延伸閱讀

看懂「繁花」？霓虹招牌、港式名菜 王家衛演繹港式上海夢

看懂「繁花」？霓虹招牌、港式名菜 王家衛演繹港式上海夢
不悔為「繁花」消失3年… 唐嫣演活「汪小姐」 連王家衛眼淚也被騙走

不悔為「繁花」消失3年… 唐嫣演活「汪小姐」 連王家衛眼淚也被騙走
張學友演唱會開唱「繁花」配樂… 放下和王家衛昔日恩怨？

張學友演唱會開唱「繁花」配樂… 放下和王家衛昔日恩怨？
「繁花」重現老上海？李立群：30年前不是這樣、王家衛經驗不足

「繁花」重現老上海？李立群：30年前不是這樣、王家衛經驗不足

熱門新聞

賈玲「瑩」面而來海報被指油膩。(取材自微博)

減重50公斤才掀話題… 賈玲「五官變形」大臉海報惹爭議

2024-01-17 20:34
班艾佛列克（左）與珍妮佛洛佩茲在公開場合總是顯得很恩愛。（路透資料照片）

珍妮佛洛佩茲又要4度離婚？班艾佛列克已感到厭煩

2024-01-16 15:14
銀色夫妻林子祥(右)、葉蒨文28年前挺過風風雨雨宣布結婚。（取材自微博）

林子祥當年拋家棄子「扶正」葉蒨文 正宮相隔28年發聲

2024-01-12 20:37
翟天臨爆出學術醜聞後淡出演藝圈。(取材自微博)

「李李」男友原來是他… 辛芷蕾「繁花」暴紅後 網友喊話：快分手

2024-01-15 06:00
辛芷蕾演「李李」，光走路就學了2年。(取材自微博)

辛芷蕾演「繁花」 光走路就學了2年… 雙腳都磨出血

2024-01-18 07:00
央視新聞報導，游本昌當年看到一部關於李叔同的話劇劇本，毫不猶豫「把一套房子賣了」，將其買下。圖為「繁花」海報。（取材自微博）

「繁花」火了 91歲爺叔為好劇本賣房 網讚「德藝雙馨」

2024-01-16 07:30

超人氣

更多 >
哈佛女孩劉亦婷成美普通中產 被熱議淪雞娃教育輸家

哈佛女孩劉亦婷成美普通中產 被熱議淪雞娃教育輸家
票房不佳恐賠錢 湯姆克魯斯「任務7」終獲獎 開心笑了

票房不佳恐賠錢 湯姆克魯斯「任務7」終獲獎 開心笑了
上海8旬老夫妻將房產過戶孫子 結果家沒了、親情也沒了

上海8旬老夫妻將房產過戶孫子 結果家沒了、親情也沒了
「仙劍4」女配挨批太醜、沒靈氣… 本尊道歉：對不起醜到大家了

「仙劍4」女配挨批太醜、沒靈氣… 本尊道歉：對不起醜到大家了
華裔谷歌工程師殺妻案 兇嫌陳立人出院入獄 22日出庭

華裔谷歌工程師殺妻案 兇嫌陳立人出院入獄 22日出庭