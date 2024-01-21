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渣打香港馬拉松7.4萬人起跑 68歲周潤發升級跑半馬

中通社／香港21日電
渣打香港馬拉松21日舉行，演員周潤發也參加。（取材自微博）
渣打香港馬拉松21日舉行，演員周潤發也參加。（取材自微博）

香港田徑總會主辦的2024年渣打香港馬拉松21日上午舉行，這項年度盛事吸引了7.4萬人來到香港這條極具特色的賽道。其中最吸眼球的選手便是香港演員周潤發，從去年的10公里升級跑半馬；他完賽後透露明年還會繼續跑。

本次馬拉松參加人數恢復至疫前水平，比去年倍增，當天清晨香港降溫至約攝氏15度，比起去年的潮濕悶熱對跑手更友好。賽事設全馬、半馬、10公里，起跑綫從清晨6時熱鬧至上午近9時。

渣打馬拉松不僅是本地體育盛事，全城為此實施臨時封路，大批警員維持秩序，也有志願者服務，沿途還有市民自發以花樣招式為跑手吶喊加油，終點維多利亞公園前的加油站連綿不絕。全馬更因要經過「三隧三橋」累計爬升近200米，被稱「亞洲最虐馬拉松賽道」。

渣打香港馬拉松21日舉行，演員周潤發也參加。（取材自微博）
渣打香港馬拉松21日舉行，演員周潤發也參加。（取材自微博）

當天上午選手陸續衝線，全馬男女冠軍均來自非洲，成績分別是2小時12分50秒、2小時28分47秒。而半馬和10公里冠軍選手，則有來自內地的跑手。除了冠軍，全馬賽事3小時內完賽的男選手、3.5小時內衝線的女選手，可獲一萬港元獎金。這場賽事有446人達標，包括322男及124女，較去年多一倍。

明星參賽也是香港馬拉松多年來的看點，其中去年參加10公里的周潤發今年升級走上半馬賽道。68歲的他在兩個半小時內完賽，他賽後稱未能達到原定目標兩小時內完賽，並分析跑到西隧路段因為有斜路頗為辛苦，需要耐性，明年會更努力準備比賽，希望有更好成績，期望日後能跑遍全世界。香港立法會議員霍啟剛與其太太郭晶晶，也現身政商人士參與的兩公里「領袖盃」，在衝線時與眾多粉絲合影。

香港 馬拉松 周潤發

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