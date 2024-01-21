楊紫新劇戀小8歲范丞丞 網嫌：像小姨和姪子

楊紫(左)在「要久久愛」中與范丞丞組CP，引發「違和」議論。(取材自微博)

去年以電視劇「長相思」再登古裝劇女神的楊紫，近日新劇上檔卻大翻車。她在「要久久愛」中與范丞丞組CP，但相差8歲的兩人被指「不是很配，更像一個大姐姐」，劇中楊紫的多場哭戲，也被指表演太雷同，基本就是眼眶含淚和笑著流淚兩種表情。

「要久久愛」講述一群昔日好友各奔東西後，因為其中一人結婚而再次重聚的故事。劇中的楊紫從高中畢業後，暌違12年再見到范丞丞，深刻演繹出從青春時代到步入出社會的不同心境。該劇改編自作家櫻十六的小說「十七歲你喜歡誰」。

隨著新戲上檔，觀眾的評價也紛紛出爐，主要評價包括楊紫臉部又腫又憔悴、表演同質化嚴重，其次就是和范丞丞沒有CP感。

眼尖網友指出，楊紫的臉部看起來僵硬，表情不自然，有人懷疑她做了醫美。而她在演出女主角高中時期，為了呈現少女的靈動感，頻頻做出浮誇表情，被指表演用力過度。

此外，比范丞丞大了8歲的楊紫，年齡感明顯，即使用了濾鏡，法令紋還是十分明顯。相對之下，23歲的范丞丞是名副其實的「小鮮肉」，兩人同框時，有網友甚至直言「像是小姨和姪子，差了輩分」。

據悉，「要久久愛」2022年底宣布開拍時，楊紫、范丞丞「姐弟CP」便成為議論焦點。去年底首支預告，31歲楊紫穿上高中校服「裝嫩」，被網友吐槽「很違和」。