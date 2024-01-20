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王俊凱巴黎同框周杰倫 網羨：追星天花板

娛樂新聞組／綜合報導
林俊傑幫王俊凱（左）與周杰倫（右）拍合照。（取材自微博）
林俊傑幫王俊凱（左）與周杰倫（右）拍合照。（取材自微博）

有網友曬出巴黎偶遇天王周杰倫（周董）與中國男團「TFBOYS」成員王俊凱一起逛街影片，力馬衝上微博熱搜，而周杰倫也在微博曬照片說「跟小凱開起逛街模式」，不少人留言：「恭喜王俊凱追星成功」、「王俊凱贏麻了」。

周董的魅力無人能敵，演藝圈內不少人是他的歌迷。1月18日是周董45歲生日，他人正在巴黎，而受邀赴巴黎時裝周的王俊凱當天發文慶祝偶像生日：「杰倫哥生日快樂（一整個升級成實體蛋糕）」，除釣出本尊回覆「謝謝帥氣的小凱」外，還引來五月天阿信、林俊傑現身留言區，阿信則誇張地大喊「我也想跟杰倫哥合照」，林俊傑還幫周杰倫和王俊凱拍了合照。

24歲王俊凱從小就是周杰倫的歌迷，這是他連續7年在微博發文為周董慶生，他過去都以手繪蛋糕獻上祝福，今年則Po出真的蛋糕以及樂高拼成的玩具蛋糕。也難怪有網友看了影片說：「又幸福了，小凱」、「和兒時的偶像成為好友！王俊凱，夢想實踐家，追星天花板」。

王俊凱無疑是圈內追星勝利組，周董曾替TFBOYS創作歌曲「剩下的盛夏」，邀他獲客串自己監製電影「叱吒風雲」，在得知王俊凱很喜歡電影「頭文字D」，索性送上戲裡的愛車AE86答謝送給他。

周杰倫在微博曬照片說：「跟小凱開起逛街模式」。（取材自微博）
周杰倫在微博曬照片說：「跟小凱開起逛街模式」。（取材自微博）

周杰倫 微博

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