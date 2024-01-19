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彭于晏崩潰了 「潛行」多年好友遭殘害 殯儀館悲痛認屍

記者陳建嘉／即時報導
彭于晏演出面對臥底友人死亡的戲。（圖／華映提供）
彭于晏演出面對臥底友人死亡的戲。（圖／華映提供）

劉德華監製主演，領軍金獎影帝林家棟、彭于晏、任達華、劉雅瑟、劉俊謙等實力派演員共同演出的電影「潛行」，片中彭于晏為了演出「潛行」中的緝毒警察，特別練肌肉時也增重了幾公斤，讓自己看起來更為強壯。另外，片中一場文戲，更是讓他流下男兒淚。

片中一場文戲，彭于晏面對臥底友人的死亡，演出臥底的朱鑑然私下也是彭于晏的多年好友，彭于晏為了這場戲先是和導演討論了許久，再安靜培養了悲傷和不甘心混雜的情緒，在見到朱鑑然特別上特殊妝扮演的屍體時，更是忍不住流下男兒淚。

彭于晏（右）、朱鑑然戲裡戲外都是好朋友。（圖／華映提供）
彭于晏（右）、朱鑑然戲裡戲外都是好朋友。（圖／華映提供）

朱鑑然為了這場戲也是吃足苦頭，不但要半裸的躺在又冰又硬的冰櫃上，在彭于晏傷心時，他更要秉住呼吸，一動也不能動，他說：「我怕如果我動了，就算是很輕微，還是會影響到彭于晏準備的情緒，所以要一直忍到忍不住為止。」

另外，彭于晏表示，在電影中雖然有多場槍戰及動作場面，拍攝起來也極為辛苦，但他覺得最困難的反而是文戲，因為他扮演的警察從一開始的充滿自信到後來接連面對查案受挫的打擊，讓他為角色做了許多功課，他決定除了練肌肉之外，更要增重幾公斤，「讓警察一開始的外形看起來更為強大自信。」

彭于晏演出面對臥底友人死亡的戲。（圖／華映提供）
彭于晏演出面對臥底友人死亡的戲。（圖／華映提供）

不僅如此，彭于晏以往常為了角色進行各種肉體改造和技能訓練，像是練體操、練自由搏擊、練自行車，有如拚命三郎，但他表示在看著劉德華在現場，他不認為自己很拚命，「華仔哥在現場總是站著，不是不想坐，是很多事情在忙碌著，他真的完全百分百投入。」

「潛行」描述時代在不斷前進，禁毒鬥爭也面臨新的挑戰。隱蔽的暗網成為新一代毒品販售的溫床，而它的目標正是位於亞太中心的香港。一批重達4噸的毒品趁著超強颱風的掩護秘密入港，準備在網絡上展開狂歡式銷售。情況緊迫，警方必須找出掌控暗網的幕後「老闆」，只能將藏身已久的臥底警員推到前線。然而，「老闆」的身份仍然成謎，臥底警員陷入危險之中，毒品網絡蠢蠢欲試，警方和犯罪集團陷入一場宿命般的對決。該片將於1月19日上映。

彭于晏認為「潛行」的文戲更加困難。（圖／華映提供）
彭于晏認為「潛行」的文戲更加困難。（圖／華映提供）
彭于晏、朱鑑然在「潛行」中的重頭戲，讓兩人都不好受。（圖／華映提供）
彭于晏、朱鑑然在「潛行」中的重頭戲，讓兩人都不好受。（圖／華映提供）

毒品 香港

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