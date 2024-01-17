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郭碧婷40歲生日 向佐連發8文刷屏送祝福

娛樂新聞組／綜合報導
向佐（右）連發8條微博，為老婆郭碧婷（左）慶生。（取材自微博）
向佐（右）連發8條微博，為老婆郭碧婷（左）慶生。（取材自微博）

香港男星向佐與台灣女藝人郭碧婷2019年結婚，但前年頻傳向佐出軌導致兩人婚姻生變，他一度神隱。近日逢郭碧婷40歲生日，向佐連發8條微博為老婆慶生，網友說「被向佐的生日祝福刷屏了」。

今年是兩人相識的第八年。向佐選了兩人在不同城市遊玩的照片，並標註多倫多、北京、天津、澳門等城市，連發八篇附恩愛照片的微博，記錄兩人八年生活點滴，最後一篇地點更標記在「他心裡」，並發布兩人婚紗照，寫道：「今年是我們相識的第八年。有愛、有家、有你、希望你永遠快樂」。

向佐與郭碧婷挺過婚變風波，夫妻感情似乎升溫，他從接近郭碧婷生日當天零時就搶發第一篇微博，放上兩人在多倫多的甜蜜合照，「祝我最漂亮的老婆郭碧婷生日快樂！從冬天到冬天、又是一年、何其有幸、其歲並進、love you！Happy Birthday from Toronto！」第二篇是在杭州帶小孩的家庭溫馨片，第三篇是夫妻倆在香港抱著孩子的合照，「你是最棒的媽媽，Happy Birthday from HongKong China」。

他也在第四篇曬出郭碧婷在電影的劇照，「你是門前寶地最美好的角色——夏安。Happy Birthday from TianJin！」第五篇是一家4口在澳門旅遊的合照、第六篇是他們在北京的4連拍，第七篇是則是新疆之旅，「我很幸運遇到一個人陪我做我愛的事、並且支持我」。

向佐（右）從零時起就開始連續發8個文，為紀念兩人相識第8年。（取材自微博）
向佐（右）從零時起就開始連續發8個文，為紀念兩人相識第8年。（取材自微博）
向佐連續發8條微博為郭碧婷慶生，紀念兩人相識第8年。（取材自微博）
向佐連續發8條微博為郭碧婷慶生，紀念兩人相識第8年。（取材自微博）
向佐連續發8條微博為郭碧婷慶生，紀念兩人相識第8年。（取材自微博）
向佐連續發8條微博為郭碧婷慶生，紀念兩人相識第8年。（取材自微博）

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