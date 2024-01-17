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梁洛施首談李澤楷 「4個字」道盡目前關係

娛樂新聞組／綜合報導
梁洛施首度回應過往情感，表示「我沒後悔」。（取材自微博）
梁洛施首度回應過往情感，表示「我沒後悔」。（取材自微博）

港星梁洛施在「魯豫有約」節目，首度回應過往情感，她表示「回過頭看我沒後悔」，並坦言「再選一次，我還是這樣選」。搜狐娛樂報導，雖然外界的聲音很複雜，但梁洛施表示，當時的想法就是愛他，還笑著承認自己有點「戀愛腦」。

梁洛施2007年拍攝好萊塢電影「神鬼傳奇3」，與亞洲首富李嘉誠的次子李澤楷結緣，一度中斷演藝事業替對方生下3子，兩人在2011年傳出分手，3個兒子跟著她生活，儘管後來復出演藝圈，但生活卻相當低調。

梁洛施在歷經人生的諸多起伏後，首度敞開心扉談及過往感情，也正面回應和李澤楷現在的關係。不久前，李澤楷被爆與小26歲的港姐郭嘉文分手，一度傳出復合梁洛施，不過梁洛施對於復合傳聞始終沒有回應。梁洛施在節目中稱兩人相處得挺好，目前就是孩子的「父母關係」；儘管自己曾經也憧憬過婚姻，但表示「不能強求」，並剖白兩人當年沒結婚真相：「他太受女人歡迎，那樣我就接受不了，所以，我想活得有底氣。」 

梁洛施稱自己花了很長時間走出來，現在的狀態是「準備好了」。對於事業，梁洛施表示，「現在開始也不遲，因為我熱愛我的工作。」

35歲的梁洛施狀態與當年出道時期沒太大差距，網友留言力挺：「梁洛施好像20年不變，依舊英氣逼人長相高級」、「雖然她不後悔，但是李澤楷為什麼一直不娶梁洛施，生了孩子也不給名分。還有李嘉誠這一家對待感情都挺渣的。」

但也對傳聞中的分手費表示羨慕，「根本就不需要後悔，人生贏家好嗎？有錢又有兒子，還沒有老公。」、「我也不後悔，畢竟分手即富貴。」

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