分手胡歌後曾出家 45歲薛佳凝新戲搶眼

薛佳凝曾和胡歌交往過。(取材自微博)

45歲的大陸女星薛佳凝曾與胡歌 交往，2006年胡歌發生車禍時，薛佳凝也是第一時間趕到醫院，但兩人仍於2009年分手，如今胡歌已婚當爸，薛佳凝未婚，近來她參演趙露思、王安宇主演的「神隱」，戲分不多但非常搶眼，容貌、氣質依舊，再度受到關注。

薛佳凝和胡歌因戲「天下無雙」合作認識，後來交往，胡歌2006年發生的嚴重車禍，造成右半臉接近毀容、縫了100多針，薛佳凝甘願放下一切演藝工作照顧他，甚至發願吃素一年、每天為男友燉豬皮湯。後來分手，胡歌也曾公開坦言，是因自己當年毀容後的自卑感，心態不成熟，工作也看不到未來，加上薛佳凝比胡歌大四歲，胡歌擔心耽誤對方青春，於是提分手。

後來胡歌在2015年因「琅琊榜」翻紅，薛佳凝卻淡出演藝圈，甚至於2017年自曝帶髮出家，在微博 寫下：「心裡不再有那麼多自我，開始裝得下更多人的幸福。」這兩年她才開始參與較多作品演出，胡歌去年自曝已婚當爸時，薛佳凝正拍攝「神隱」，過往戀情也再度被討論。