觀影說劇／合作林超賢太操 張家輝「爆裂點」傷腿

張家輝在拍攝動作場時，總是親身上陣。（圖／華映提供）

香港 動作名導林超賢擔任總導演的新片「爆裂點」，由他的老班底影帝張家輝、人氣小生陳偉霆及梁洛施合作，楊佑寧特別客串演出，新導演唐唯瀚執導，警方與毒販展開一場極致暴力的動作強片。張家輝與導演林超賢相隔9年再度合作，話題十足，張家輝笑說：「拍林超賢的電影真的是很大的考驗，我之前曾經拍到斷了手，這回則是則是傷了腿，次次挑戰都好大。」

張家輝與陳偉霆在片中，扮演為了察緝毒品 而身陷犯罪邊緣的警察及臥底，電影預告裡，可以見到兩人的關係也從好友一路演變成敵人，動作場面極度火爆刺激，電影更被列為限制級，讓張家輝笑說：「從影多年，沒想到成了限制級的明星了。」但預告最後有一段溫馨但有趣的慶生橋段，張家輝發揮搞笑本色，一直虧陳偉霆在跟自己示愛，陳偉霆也反應機靈順勢告白，大玩BL情節，笑果十足，陳偉霆笑說和張家輝演曖昩戲一點都不難，「我們都是他的粉絲，一直都很迷戀家輝哥，不難發揮。」

張家輝與林超賢再度合作默契位然十足，電影中警察、臥底到罪犯隨著劇情衝突不斷，張家輝和陳偉霆也發揮了硬派演技，張家輝說：「故事充滿戲劇效果，我的角色會被推到歇斯底里的狀態，每次和林超賢合作就知道他不會讓我好過。」

張家輝在拍攝動作場時，總是親身上陣，一場他從街邊天橋頂端往下跳的戲，便不甚扭傷了腳，讓他笑說每次和林超賢拍動作片，都在搏命，「之前的作品是斷了手，這次傷了腳。」林超賢表示在拍攝前特別問了張家輝可以接受演出動作場面嗎？張家輝一口答應，且都極為敬業的演出，動作場面來者不拒，這回不小心受傷，劇組特別讓他休息了一星期養傷，但張家輝忍不住吐槽說：「但我一回來開工，林超賢就叫我要繼續跑，完全沒有要放過我。」