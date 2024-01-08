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劉德華拚3年內當導演 想重拍「神鵰俠侶」

記者陳建嘉／綜合報導
劉德華自製自演「潛行」評價不俗，近期突證實會在未來3年內當導演。（圖／華映提供）
劉德華自製自演「潛行」評價不俗，近期突證實會在未來3年內當導演。（圖／華映提供）

劉德華近期積極宣傳主演動作強片「潛行」，並擔綱監製，近期接受港媒聯訪時，強調自己的標準很高，還被同片好友林家棟笑是「被演員身分耽誤的監製」，不過劉德華希望能像偶像克林伊斯威特（Clinton Eastwood）一樣成為傑出的監製、導演以及演員，「我希望能在2026年前當導演，如果做不到可能就不會做了」。

劉德華透露22年前拍「愛君如夢」時就有導演夢，不過自己工作繁忙，一直都沒辦法靜下心準備，並提到自己手上有3個劇本，分別是小成本的社會議題電影、大成本史詩電影，不過自己最想要執導「神鵰俠侶」，除了自己演過電視劇版本之外，他第一部投資的電影便是「九一神鵰俠侶」，對這題材情有獨鍾。而這一次在「潛行」飾演反派毒梟，認為比起先前的反派更為過癮，「希望未來可以演一個更極端的好人或壞人，因為極端的角色很吸睛」。

另一部大片「金手指」也仍在宣傳，劉德華與另一主角梁朝偉登上好友鄭裕玲的節目「The Do Show」，被問到認識兩人已久，從未看過兩人動怒，不過劉德華坦言自己也是人，也會發脾氣，大部分是因為工作與私下生活之間的一些安排，無奈之下才會有負面情緒，並說以前比較會在父母面前顯露情緒，「家裡人比較會看見我發脾氣，但是當眾就真的很少」。

梁朝偉則補充自己只有一次極端的發脾氣，「我記得我唯一一次發脾氣，我是一個人的、沒人看見，就打破了全屋的東西！」讓鄭裕玲相當吃驚，想知道生氣原因，梁朝偉僅尷尬微笑表示很久之前了，原因記不得，「但是只有我一個人在摔東西，就像拍戲一樣，沒讓任何人看見」。

梁朝偉 投資

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