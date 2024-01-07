劉德華憶從影40年裸戲最大尺度：只貼了一片樹葉…
香港綜藝節目「爆谷一周」近日邀請電影「潛行」主演劉德華、林家棟、劉俊謙擔任嘉賓，接受主持人谷德昭專訪。劉德華在節目中大談從影40年的底線，更表示自己對裸露戲的底線。
香港01報導，谷德昭問到林家棟和劉俊謙對於裸露戲的看法，兩人皆直言演員的身體是工具，可以按劇本需要而脫。而身為巨星的劉德華，卻坦言無法辦到，還說了自己的底線，「我記得當時還未有電影三級制，我們拍攝那些類型的電影時，我會穿著容易穿幫的紅色內褲。」
劉德華更自爆，「拍『大隻佬』時，全身黏上大隻佬道具服，但有一幕裸跑戲，我穿了厚重道具服後，特地要他們找一片樹葉貼在重要部位，我連服裝都不能接受。」華仔更笑著說杜琪峯導演當時的反應，「杜sir說『這個也要遮住嗎？』」笑翻現場來賓。
劉德華坦言從影40年來，從來沒有真正拍過裸露戲，「我最大尺度是在『至尊無上II之永霸天下』中穿著內褲在中環拍攝。」谷德昭隨即笑言若觀眾希望一睹劉德華大尺度演出，趕緊去找出舊片段。
此外，身為香港四大天王的劉德華，其實在剛剛入行時，也曾被欺負過。他說，「我記得當年剛從訓練班出來，電視台還有攝影組，工作人員特別自大。他們會說『你知道攝影機的位置嗎？』、『要我找釘來釘住你的腳，令你不要動嗎？』」劉德華直言他們實在太苛刻，令大家承受很大壓力。
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