假戲真做？李一桐、畢雯珺曬照洩「蜜」

畢雯珺穿著紅色毛衣的聖誕樹，被網友認為是同一棵。（取材自微博）

中國女星李一桐2023年2月與新生代男星畢雯珺主演古裝劇「九霄寒夜暖」，CP感爆棚，兩人日前曬出的照片裡，網友發現竟有3個共同點，不僅窗簾和地板十分相似，就連聖誕樹也疑似是同款，懷疑兩人熱戀中。

李一桐現實中雖比畢雯珺大七歲，但兩人在「九霄寒夜暖」親密肢體接觸不斷，甜度爆表，戲外也不時撒糖，不僅同遊樂園，畢在直播時還無預警地送她迪士尼 娃娃。兩人在宣傳期多次被曝戀情傳聞，但雙方均沒有正式回應；隨著該劇播畢，這段緋聞 也不了了之。

這次兩人不約而同曬照被發現「3破綻」後，該劇粉絲紛紛留言：「我粉的CP成真了！」、「想不到還能見到《九霄寒夜暖》CP的交往消息，超級開心！」不過，也有粉絲不認同，「服了，本是兩位藝人營業照顧粉絲，非要把他倆拉進來」、「左邊那棵最上層有兩層，李的只有一層，不是同一款」，但被反駁：「李一桐和畢雯珺的聖誕樹就是一顆，只不過為了避嫌，取下來了一層，裝作不一樣。」