我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約皇后區芮氏規模1.7地震 羅斯福島爆炸恐有關

紐約州長推胰島素免費 帶薪病假福利增

假戲真做？李一桐、畢雯珺曬照洩「蜜」

娛樂新聞組／即時報導
畢雯珺穿著紅色毛衣的聖誕樹，被網友認為是同一棵。（取材自微博）
畢雯珺穿著紅色毛衣的聖誕樹，被網友認為是同一棵。（取材自微博）

中國女星李一桐2023年2月與新生代男星畢雯珺主演古裝劇「九霄寒夜暖」，CP感爆棚，兩人日前曬出的照片裡，網友發現竟有3個共同點，不僅窗簾和地板十分相似，就連聖誕樹也疑似是同款，懷疑兩人熱戀中。

李一桐現實中雖比畢雯珺大七歲，但兩人在「九霄寒夜暖」親密肢體接觸不斷，甜度爆表，戲外也不時撒糖，不僅同遊樂園，畢在直播時還無預警地送她迪士尼娃娃。兩人在宣傳期多次被曝戀情傳聞，但雙方均沒有正式回應；隨著該劇播畢，這段緋聞也不了了之。

這次兩人不約而同曬照被發現「3破綻」後，該劇粉絲紛紛留言：「我粉的CP成真了！」、「想不到還能見到《九霄寒夜暖》CP的交往消息，超級開心！」不過，也有粉絲不認同，「服了，本是兩位藝人營業照顧粉絲，非要把他倆拉進來」、「左邊那棵最上層有兩層，李的只有一層，不是同一款」，但被反駁：「李一桐和畢雯珺的聖誕樹就是一顆，只不過為了避嫌，取下來了一層，裝作不一樣。」

李一桐出道多年，緋聞不多，這兩年參演的《蒼蘭訣》、《狂飆》都成爆款陸劇。畢雯珺187公分身高和高顏值受到外界關注，曾演出「漂亮書生」、「小女霓裳」、「世界微塵裡」等網劇。

李一桐抱著寵物拍照，背景疑似同一棵聖誕樹，連窗簾也神似。（取材自微博）
李一桐抱著寵物拍照，背景疑似同一棵聖誕樹，連窗簾也神似。（取材自微博）

緋聞 迪士尼

上一則

才爆屏蔽劉詩詩 吳奇隆夫妻合體畫面曝光

下一則

58歲天王吃宵夜被捕獲 打扮年輕獲讚：亞洲洲草

延伸閱讀

被嫌「斷崖式衰老」 韓劇女神曬照粉碎流言

被嫌「斷崖式衰老」 韓劇女神曬照粉碎流言
洛市聖誕樹回收 1/7六地有服務

洛市聖誕樹回收 1/7六地有服務
告別聖誕樹 金山定點定時回收再利用 民眾別錯過

告別聖誕樹 金山定點定時回收再利用 民眾別錯過
安裝、處理簡單方便…好處太多 華人使用環保聖誕樹23年

安裝、處理簡單方便…好處太多 華人使用環保聖誕樹23年

熱門新聞

IU(左)、李善均主演經典韓劇「我的大叔」曾感動無數劇迷。(取材自豆瓣電影)

IU痛失暖大叔 李知勳喊「誰有資格評斷誰」

2023-12-28 01:25
馬克魯法洛將與昔日好夥伴爭奪小金人。（路透資料照片）

「復仇者聯盟」老成員各自安好？這兩個卻鬥得你死我活

2024-01-01 16:43
大陸男星王一博5年前舞蹈動作，被稱是科目三的鼻祖。（取材自微博）

影／陸男星五年前舞蹈被翻出 網：科目三鼻祖

2023-12-29 23:02
胡歌在「繁花」中飾演上海商人寶總。(取材自微博)

胡歌妻子客串「繁花」… 無台詞露臉數秒 被讚：氣質不輸三大女主

2023-12-30 20:33
韓星李善均涉毒案件撲朔迷離。（視頻截圖）

捲吸毒疑雲 「寄生上流」男星李善均車內燒炭輕生 享年48歲

2023-12-26 21:42
唐嫣的上海話台詞獲讚。(取材自微博)

「繁花」開播 口碑兩極化… 胡歌的帥救不了王家衛？

2023-12-27 20:35

超人氣

更多 >
毛衣縮水怎麼辦？4步驟讓它復原

毛衣縮水怎麼辦？4步驟讓它復原
紐約皇后區地震 居民驚覺大樓晃動…羅斯福島爆炸或有關

紐約皇后區地震 居民驚覺大樓晃動…羅斯福島爆炸或有關
Walgreens感冒藥被搶空 三大傳染病席捲灣區

Walgreens感冒藥被搶空 三大傳染病席捲灣區
奶油可放在室內多久？奶油大廠給出答案

奶油可放在室內多久？奶油大廠給出答案
華人「智慧型」犯罪 高價商品低價買 玄機是...

華人「智慧型」犯罪 高價商品低價買 玄機是...