我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山市中心元旦假期 遊客回來了「沒想像的恐怖」

財新文章緬懷李克強等人遭刪 社長胡舒立微博清空

觀影說劇／「年會不能停」熱映 戳中上班族痛點 歡樂又解氣

娛樂新聞組／綜合報導
「年會不能停！」聚焦職場，呈現上班族生活百態。(取材自微博)
「年會不能停！」聚焦職場，呈現上班族生活百態。(取材自微博)

由董潤年編劇並執導，大鵬、白客、莊達菲、王迅、孫藝洲等主演的中國電影「年會不能停！」正在熱映，該片豆瓣評分從上映時的8.0上揚至8.1，票房破3億元人民幣(約4218萬美元)，先後打破過去三年賀歲檔喜劇片單日票房紀錄和過去三年賀歲檔喜劇片檔期票房紀錄。

新京報報導，這部電影也算是近年來最切中「大廠（擁有較大規模、較高知名度並且具備廣泛影響力的企業或組織）上班族」精神痛點的電影，讓不少在「大廠」所謂「菁英文化」職場中苦苦掙扎的人，一邊看喜劇，一邊「照鏡子」，在帶來歡樂又解氣的大銀幕體驗的同時，又不忘調整關懷與批判共存的情感靶心，不至於重笑輕理，流於輕浮。

董潤年在過去更多以成功的編劇身分而被大家熟知，「年會不能停！」是董潤年執導的第一部喜劇電影長片，他繼續在其中探索新式喜劇，聚焦職場，呈現上班族生活百態，讓這部電影獲得了觀眾「有同理心、幫觀眾說出真心話」的高度認可。

「年會不能停！」的最大看點，是少有地將視角聚焦在「大廠打工族」這個群體。故事將焦點對準了裁員、職場內卷、高層貪腐等「大廠現象」，也與當下一些上班族的痛點與熱門話題緊密呼應。

董潤年表示，2020年一則新聞給了他創作「年會不能停！」靈感：北京望京一棟高檔辦公室裡，保安發現有個潛伏的流浪漢在大樓裡已經住了一個月，他假裝在這裡上班，白天把自己鎖在儲藏室，夜晚偷偷溜出來吃點兒東西，他非常清楚大廠內部的架構和運作，比如哪個部門不加班，哪個部門人少，在哪裡能睡覺、能洗澡。

這則新聞讓董潤年發現，原來一個嚴密職場體系也能讓聰明人找到生活的縫隙，所以故事的主角變成了這樣的人：因為被工廠遣散，所以決定潛伏在大廠裡，最終透過年會找到董事長解決問題。

裁員

上一則

周杰倫兒子英勇護昆凌、女兒近照曝光 網驚：長好大了

下一則

「翻版吳君如」網紅Papi醬 處女作「繁花」演技被讚爆

延伸閱讀

周星馳元旦首發新片 1分鐘喊話超勵志：小人物成大事

周星馳元旦首發新片 1分鐘喊話超勵志：小人物成大事
中國2023年電影票房破549億人民幣 好萊塢大片「集體失寵」

中國2023年電影票房破549億人民幣 好萊塢大片「集體失寵」
北美2023票房90億突破疫前水準 仍未恢復盛況

北美2023票房90億突破疫前水準 仍未恢復盛況
曾與成龍、李安合作 英國男星湯姆威爾金森75歲逝世

曾與成龍、李安合作 英國男星湯姆威爾金森75歲逝世

熱門新聞

IU(左)、李善均主演經典韓劇「我的大叔」曾感動無數劇迷。(取材自豆瓣電影)

IU痛失暖大叔 李知勳喊「誰有資格評斷誰」

2023-12-28 01:25
大陸男星王一博5年前舞蹈動作，被稱是科目三的鼻祖。（取材自微博）

影／陸男星五年前舞蹈被翻出 網：科目三鼻祖

2023-12-29 23:02
胡歌在「繁花」中飾演上海商人寶總。(取材自微博)

胡歌妻子客串「繁花」… 無台詞露臉數秒 被讚：氣質不輸三大女主

2023-12-30 20:33
韓星李善均涉毒案件撲朔迷離。（視頻截圖）

捲吸毒疑雲 「寄生上流」男星李善均車內燒炭輕生 享年48歲

2023-12-26 21:42
唐嫣的上海話台詞獲讚。(取材自微博)

「繁花」開播 口碑兩極化… 胡歌的帥救不了王家衛？

2023-12-27 20:35
周海媚(左)與呂良偉曾經有過一段婚姻。(取材自微博)

呂良偉海上放生感性PO文 網猜：暗自思念舊愛周海媚…

2023-12-31 20:31

超人氣

更多 >
日本能登規模7.6強震、首波海嘯已抵岸 多地發布警報「快逃」

日本能登規模7.6強震、首波海嘯已抵岸 多地發布警報「快逃」
疑遭綁架中國留學生 找到人了

疑遭綁架中國留學生 找到人了
台灣副總統辯論會後最新民調 柯盈配支持度掉2%

台灣副總統辯論會後最新民調 柯盈配支持度掉2%
血流如注…南韓在野黨魁李在明頸部遭刺 兇嫌當場被逮

血流如注…南韓在野黨魁李在明頸部遭刺 兇嫌當場被逮
住宅房地產降溫產生漣漪效應 其他產業遭衝擊

住宅房地產降溫產生漣漪效應 其他產業遭衝擊