觀影說劇／「年會不能停」熱映 戳中上班族痛點 歡樂又解氣

「年會不能停！」聚焦職場，呈現上班族生活百態。(取材自微博)

由董潤年編劇並執導，大鵬、白客、莊達菲、王迅、孫藝洲等主演的中國電影「年會不能停！」正在熱映，該片豆瓣評分從上映時的8.0上揚至8.1，票房破3億元人民幣(約4218萬美元)，先後打破過去三年賀歲檔喜劇片單日票房紀錄和過去三年賀歲檔喜劇片檔期票房紀錄。

新京報報導，這部電影也算是近年來最切中「大廠（擁有較大規模、較高知名度並且具備廣泛影響力的企業或組織）上班族」精神痛點的電影，讓不少在「大廠」所謂「菁英文化」職場中苦苦掙扎的人，一邊看喜劇，一邊「照鏡子」，在帶來歡樂又解氣的大銀幕體驗的同時，又不忘調整關懷與批判共存的情感靶心，不至於重笑輕理，流於輕浮。

董潤年在過去更多以成功的編劇身分而被大家熟知，「年會不能停！」是董潤年執導的第一部喜劇電影長片，他繼續在其中探索新式喜劇，聚焦職場，呈現上班族生活百態，讓這部電影獲得了觀眾「有同理心、幫觀眾說出真心話」的高度認可。

「年會不能停！」的最大看點，是少有地將視角聚焦在「大廠打工族」這個群體。故事將焦點對準了裁員 、職場內卷、高層貪腐等「大廠現象」，也與當下一些上班族的痛點與熱門話題緊密呼應。

董潤年表示，2020年一則新聞給了他創作「年會不能停！」靈感：北京望京一棟高檔辦公室裡，保安發現有個潛伏的流浪漢在大樓裡已經住了一個月，他假裝在這裡上班，白天把自己鎖在儲藏室，夜晚偷偷溜出來吃點兒東西，他非常清楚大廠內部的架構和運作，比如哪個部門不加班，哪個部門人少，在哪裡能睡覺、能洗澡。

這則新聞讓董潤年發現，原來一個嚴密職場體系也能讓聰明人找到生活的縫隙，所以故事的主角變成了這樣的人：因為被工廠遣散，所以決定潛伏在大廠裡，最終透過年會找到董事長解決問題。