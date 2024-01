劉嘉玲曬出她跟梁朝偉的合照,慶祝新年到來。(取材自微博)

港星劉嘉玲於2024年的第一天,在個人社交平台上曬出了她跟梁朝偉 的合照,並配文「happy new year to my dear friends!」畫面中,兩人依偎舉杯望向鏡頭,甜蜜模樣讓不少網友欣羨不已。還有人說,兩人罕見耍浪漫,真是「活久見」。

照片中可見,劉嘉玲穿著銀白色亮片外套,搭配黑色皮褲,相當幹練,最吸睛的還是閃閃發亮的鑽石項鍊與耳環,一身珠光寶氣的模樣,盡顯貴婦風範。梁朝偉則維持一貫的休閒風,低調中不失帥氣。

他倆似乎是站在建築物的頂樓陽台,背後的高樓大廈燈火點點,加上燦爛煙火,在夜空中顯得特別耀眼。兩人一同舉杯望向鏡頭,迎接新年到來。

眾所皆知,梁朝偉和劉嘉玲愛情長跑20年,終於在2008年前往不丹 舉行浪漫婚禮,是華人 演藝圈中的銀色夫妻。去年曾有傳聞梁朝偉秘戀25歲的大陸歌手程瀟,更誇張說有私生子,但兩人用實際行動打破傳聞。