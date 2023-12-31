王一博5年前舞蹈被翻出 網笑：科目三鼻祖？
中國男星王一博是「科目三」的鼻祖？原來是他五年前跳舞影片被翻出，與當今暴紅的「科目三」動作相似。
「科目三」席捲各界，不僅俄羅斯皇家芭蕾舞團、世界拉丁舞冠軍Joanna Leunis之前跳過，許多中國藝人紛紛跳起來，男星張譯、李晨、魏晨出席「三大隊」電影活動時，被影迷cue合跳。一向以優雅舞蹈動作著名的楊麗萍舞團，也在舞台上跳「科目三」。
有網友翻出一段五年前的影片，當時王一博擔任選秀節目「創造101」的導師，負責學員舞蹈動作教學，沒想到，節目中其中一個舞蹈動作，竟然與現火紅的「科目三」類似，讓不少網友笑翻，「王一博走太前了」、「王一博是鼻祖」、「王一博會跳的舞太多了，一不小心就是潮流前線了，流行是輪迴」、「都是王一博N年前玩剩的」、「哈哈哈哈哈欸好搞笑」、「五年前，小王老師就已經引領潮流了」。
王一博2014年在南韓出道，回到中國憑著「陳情令」大紅，成為一線藝人。他因為合作電視劇「有翡」，和趙麗穎傳出緋聞，包括被扒出帶同款項鍊，還被發現在綜藝節目中共同喝一碗湯，他今年以電影「無名」展現精湛演技，還同時甩去「絕望的文盲」負評。
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