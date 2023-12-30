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劉詩詩又傳婚變 這回說是吳奇隆沒幫忙宣傳新劇

娛樂新聞組╱即時報導
吳奇隆近況照臉變尖。(取材自微博)
吳奇隆近況照臉變尖。(取材自微博)

劉詩詩主演的「一念關山」從上映前就一波數折，因老公吳奇隆沒發文替老婆宣傳新作品，傳出兩人疑似婚變消息，網上傳出劇組原訂下月舉行慶功發表會，因劉詩詩不去而取消；而吳奇隆日前分享新造型，粉絲驚訝他消瘦許多，臉明顯變尖。

陸媒之前指出，吳奇隆與劉詩詩的婚姻「2022年就已破裂到不可調和的地步，正在協調分割財產，打算在明年（2024年）宣布離婚消息」。雙方都並未對婚變傳聞正式回應，劉詩詩忙著宣傳新戲「一念關山」，卻一度被發現「IP位置在台灣」，似乎正與吳奇隆及兒子團聚，被視為粉碎婚變傳聞的證據。但台灣名嘴狄志為在節目中以徐若瑄、黃曉明為例子，指吳奇隆和劉詩詩婚變的消息傳得沸沸揚揚，雖然兩人後來以行動否認，但之前李雲峰也挺過徐若瑄、黃曉明也曾與Angelababy合體曬恩愛，之後還是黯然宣布婚變。

劉詩詩不受婚變傳聞影響，繼續分享美照。(取材自微博)
劉詩詩不受婚變傳聞影響，繼續分享美照。(取材自微博)

劉詩詩重返古裝劇市場的「一念關山」，先前在拍攝時期許多側拍照流出，讓粉絲相當期待。後來傳出微博的粉絲會因不滿製作方宣傳未重點呈現劉詩詩，因而接二連三曬出黑底文宣布關閉。近日，許多八卦微博瘋傳「一念關山」製作單位想在下個月舉行慶功發布會，但突然取消，有一說是劉詩詩拒絕參加，男主角劉宇寧也不想出席，另有傳言是雙方早就有其他行程安排。

53歲的吳奇隆前日前發文曬出4張近照，只見他身穿黑色上衣、長褲，外搭奶黃色外套，整個人消瘦一大圈，，短短幾天就吸引近7千人按讚朝聖，不難看出他的高人氣。不過網友也紛紛留言關切﹕「要好好照顧自己的身體，不要累壞了」、「最近在忙什麼呢？感覺變瘦不少」、「老大怎麼又瘦了，發生什麼事了呢」、「雖然變瘦好多，但依舊帥氣十足，求翻牌」、「不管怎樣，在我心目中永遠都是最帥的那一個」。

劉詩詩 吳奇隆 黃曉明

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