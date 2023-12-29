68歲影帝被捕獲買便宜盒餐 網友狂問：「他點什麼菜」

周潤發買兩餸飯引起香港網友熱烈討論。（取材自臉書）

68歲的影帝周潤發 (發哥)雖為國際巨星，但他毫無巨星架子，生活樸實，時常在搭地鐵 、買菜和爬山時被路人野生捕獲，對合照要求都來者不拒。29日有香港 民眾巧遇周潤發在買兩餸飯，還大方與員工們合照相當親切；照片曝光後，網友留言最好奇「周潤發點什麼菜」，想跟影帝吃同款飯盒。

綜合媒體報導，一名香港網友自豪捕獲野生「發哥」，透露周潤發到上環買兩餸飯，他認真挑選便當菜色，旁邊有人在拍他都沒注意到，事後他也一如往常主動掌鏡與員工大合照。發哥所買的兩餸飯，其實是售價低廉的飯盒或碟飯，主要流行於香港，通常由兩款顧客自選的家常小菜及份量足夠吃飽的米飯組成。

周潤發買兩餸飯，跟員工合照。（取材自臉書）

照片上社交平台後，香港網友很驚喜，沒想到「發哥」連超平價的兩餸飯也會親自去買，紛紛驚喜表示，「發哥真是好親民」、「除了發哥，其他大明星是不會吃兩餸飯」、「常常去這間都沒遇到，可惜」、「哇，原來我跟發哥吃同一間便當」；還有不少人有志一同地問到，「發哥點什麼菜呀？」。

周潤發近年過著半退休生活，偶爾出席一些頒獎典禮或講座，香港民眾很習慣在地鐵上「捕捉」巨星的身影，他平日熱中慢跑和登山，民眾時不時能在路上或山上巧遇他。10月有網友在香港深水埗一間小吃店，捕獲野生周潤發與其他客人一起併桌用餐，還當起店員收拾桌面碗筷。

周潤發與妻子陳薈蓮結婚36年，生活簡樸。他在南韓釜山影展獲頒「亞洲電影人獎」時，記者會上罕見提及捐出56億港幣（約7.16億美元）身家做公益。被問此事時，他說，因為所有賺的錢都給老婆管理，所以到底捐了多少，自己也不清楚，「我每個月還是固定從老婆那邊領零用錢啊，其實在這個世界上，我們最終什麼都帶不走，每天兩碗白飯就可以過日子了」。