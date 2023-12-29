我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

500多種藥品下月漲價 漲幅不超過10%

南加海灘驚濤拍岸 觀浪民眾倉皇逃命

68歲影帝被捕獲買便宜盒餐 網友狂問：「他點什麼菜」

娛樂新聞組╱即時報導
周潤發買兩餸飯引起香港網友熱烈討論。（取材自臉書）
周潤發買兩餸飯引起香港網友熱烈討論。（取材自臉書）

68歲的影帝周潤發(發哥)雖為國際巨星，但他毫無巨星架子，生活樸實，時常在搭地鐵、買菜和爬山時被路人野生捕獲，對合照要求都來者不拒。29日有香港民眾巧遇周潤發在買兩餸飯，還大方與員工們合照相當親切；照片曝光後，網友留言最好奇「周潤發點什麼菜」，想跟影帝吃同款飯盒。

綜合媒體報導，一名香港網友自豪捕獲野生「發哥」，透露周潤發到上環買兩餸飯，他認真挑選便當菜色，旁邊有人在拍他都沒注意到，事後他也一如往常主動掌鏡與員工大合照。發哥所買的兩餸飯，其實是售價低廉的飯盒或碟飯，主要流行於香港，通常由兩款顧客自選的家常小菜及份量足夠吃飽的米飯組成。

周潤發買兩餸飯，跟員工合照。（取材自臉書）
周潤發買兩餸飯，跟員工合照。（取材自臉書）

照片上社交平台後，香港網友很驚喜，沒想到「發哥」連超平價的兩餸飯也會親自去買，紛紛驚喜表示，「發哥真是好親民」、「除了發哥，其他大明星是不會吃兩餸飯」、「常常去這間都沒遇到，可惜」、「哇，原來我跟發哥吃同一間便當」；還有不少人有志一同地問到，「發哥點什麼菜呀？」。

周潤發近年過著半退休生活，偶爾出席一些頒獎典禮或講座，香港民眾很習慣在地鐵上「捕捉」巨星的身影，他平日熱中慢跑和登山，民眾時不時能在路上或山上巧遇他。10月有網友在香港深水埗一間小吃店，捕獲野生周潤發與其他客人一起併桌用餐，還當起店員收拾桌面碗筷。

周潤發與妻子陳薈蓮結婚36年，生活簡樸。他在南韓釜山影展獲頒「亞洲電影人獎」時，記者會上罕見提及捐出56億港幣（約7.16億美元）身家做公益。被問此事時，他說，因為所有賺的錢都給老婆管理，所以到底捐了多少，自己也不清楚，「我每個月還是固定從老婆那邊領零用錢啊，其實在這個世界上，我們最終什麼都帶不走，每天兩碗白飯就可以過日子了」。

周潤發買兩餸飯，跟員工合照。（取材自臉書）
周潤發買兩餸飯，跟員工合照。（取材自臉書）

周潤發 香港 地鐵

上一則

憶與大鼻子情聖合作 蘇菲瑪索：他舉止粗魯且不當

延伸閱讀

香港成中國電動車企灘頭堡 投資逾10億美元 創造上千工作

香港成中國電動車企灘頭堡 投資逾10億美元 創造上千工作
周冬雨二度拿下金蓮花影后 影帝朱一龍因傷缺席領獎

周冬雨二度拿下金蓮花影后 影帝朱一龍因傷缺席領獎
周潤發走LV星光大道 「集郵」發嫂

周潤發走LV星光大道 「集郵」發嫂
周潤發現身LV星光大道不忘打卡 集郵只集到發嫂

周潤發現身LV星光大道不忘打卡 集郵只集到發嫂

熱門新聞

IU(左)、李善均主演經典韓劇「我的大叔」曾感動無數劇迷。(取材自豆瓣電影)

IU痛失暖大叔 李知勳喊「誰有資格評斷誰」

2023-12-28 01:25
圖／翻攝自YouTube

「人間洋娃娃」竟也減肥？5年前舊照對比太驚人

2023-12-22 17:43
韓星李善均涉毒案件撲朔迷離。（視頻截圖）

捲吸毒疑雲 「寄生上流」男星李善均車內燒炭輕生 享年48歲

2023-12-26 21:42
唐嫣的上海話台詞獲讚。(取材自微博)

「繁花」開播 口碑兩極化… 胡歌的帥救不了王家衛？

2023-12-27 20:35
劉詩詩回歸古裝劇，依舊美麗之外還更添颯爽。（圖：iQIYI國際站提供）

星級評論／劉詩詩為「生孩子」降格 「一念關山」魔轉成「癲劇」

2023-12-25 20:32
張學友在兩岸三地都擁有許多歌迷。(取材自微博)

香港開唱遇內地粉絲要求「講國語」 張學友霸氣回應3個字…

2023-12-25 06:00

超人氣

更多 >
2024年社安金重大改變：領取金額調高 要繳的稅也變多

2024年社安金重大改變：領取金額調高 要繳的稅也變多
李善均出殯眾星相送 長子捧遺照 田慧振哭到崩潰

李善均出殯眾星相送 長子捧遺照 田慧振哭到崩潰
好市多自家品牌食品 專家說最棒的是這5樣

好市多自家品牌食品 專家說最棒的是這5樣
台國中生遭刺10刀亡 女學生駁教唆割喉：我又沒有錯

台國中生遭刺10刀亡 女學生駁教唆割喉：我又沒有錯
懸缺數月後…中國新任國防部長揭曉 前海軍司令董軍升任

懸缺數月後…中國新任國防部長揭曉 前海軍司令董軍升任