我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華裔媽媽自學法律打離婚官司 以車為家堅強闖難關

法庭翻譯年薪10萬 華人具天然優勢 兼職時薪至少有42元

楊冪新片大翻身？演技獲影評人大讚 網酸：收錢了吧

娛樂新聞組／綜合報導
許久未拍電影的楊幂難得有新片上映。(取材自微博)
許久未拍電影的楊幂難得有新片上映。(取材自微博)

人氣女星楊冪主演的新片「沒有一頓火鍋解決不了的事」，日前在海南島國際電影節首映，據悉，這是她繼2018年的「寶貝兒」之後，再次拿下電影第一番位。而這部電影獲得不少影評人的高評價，但也有網友質疑好評「收錢了吧？」

許久未拍電影的楊冪難得有新片上映，引起不少粉絲關注。但這部片當時傳出只花了28天拍攝，一度被不少網友質疑「太神速」，「圈錢容易」。不過，首映之後，大批影評人給出評價，口碑意外不錯。

據悉，「沒有一頓火鍋解決不了的事」是一部懸疑犯罪喜劇電影，楊冪被指在片中造型讓人眼前一亮，「演技有驚喜，到了中段表演風格和前半段完全不同，是之前從未在她的作品中見到過的形象與感覺。」還有影評誇，「楊冪和其他四位主演勢均力敵」。

不過，有網友從曝光的預告中發現，短短幾個鏡頭，楊冪的台詞讓人一秒重回「小時代」，評論區更出現「有楊冪注定不好看」這樣的回應。還有網友直指被影評人「騙」了太多次，因此質疑楊冪新片的好評是「收錢了吧」。

據了解，「沒有一頓火鍋解決不了的事」講述四個互不相識的人在戲院後台庫房分贓物，竟意外牽扯進一樁命案，一頓熱辣滾燙的火鍋翻滾著層出不窮的懸疑，貪婪和欺騙引發連續逆轉。終於，四人特殊身分漸漸浮出水面，神秘的真相也呼之欲出。主要演員包括楊冪、于謙、田雨、余皚磊、李九霄等人。

楊冪

上一則

有望重登2024春晚？趙本山「頻抽筋」 爆身體出狀況

延伸閱讀

楊冪禮服被笑「金色聖誕樹」網放大惡魔視角：快撐破了

楊冪禮服被笑「金色聖誕樹」網放大惡魔視角：快撐破了
楊冪新片演技獲影評人大讚… 網質疑：收錢了吧？

楊冪新片演技獲影評人大讚… 網質疑：收錢了吧？
45公斤楊冪披「15公斤禮服」 未上紅毯先累癱

45公斤楊冪披「15公斤禮服」 未上紅毯先累癱
45公斤楊冪穿15公斤禮服「像走800哩路」 累到癱坐、面壁

45公斤楊冪穿15公斤禮服「像走800哩路」 累到癱坐、面壁

熱門新聞

圖／翻攝自YouTube

「人間洋娃娃」竟也減肥？5年前舊照對比太驚人

2023-12-22 17:43
「驚奇隊長2」締造漫威史上空前敗績。圖／摘自IMDb

老闆臉都綠了…2023賠錢電影 超級英雄片超慘烈

2023-12-18 14:44
「閃電俠」票房不佳，還被點名為年度爛片。圖／摘自IMDb

2023最爛電影公布 阿湯慘遭打臉 「美國隊長」被修理

2023-12-16 09:02
捅死大馬女歌手許佳玲的兇手運送屍體的畫面被拍下。(截取自噓！星聞影片)

大馬女星許佳玲遭變態粉絲砍死 兇手運屍畫面曝光

2023-12-20 09:48
「我們與惡的距離2」曝光首波演員陣容，包括薛仕凌(左起)、楊貴媚、周渝民、于子育、謝欣穎等人演出。圖／大慕影藝提供

「與惡2」正式開鏡 網驚少了吳慷仁 更期待雙視帝尬戲

2023-12-23 16:40
ATEEZ進軍美國成果不俗。圖／Sony Music提供

中小奇蹟…韓男團竟然擠下泰勒絲 逆襲奪告示牌冠軍

2023-12-15 17:08

超人氣

更多 >
夫妻床上辦事 寵物「美國惡霸犬」突攻擊男方…慘被安樂死

夫妻床上辦事 寵物「美國惡霸犬」突攻擊男方…慘被安樂死
翻譯惹禍 南加華女生病說想死 慘被關精神病院

翻譯惹禍 南加華女生病說想死 慘被關精神病院
清華鉈中毒案 嫌疑人孫維「辦不下去」 扯上江澤民

清華鉈中毒案 嫌疑人孫維「辦不下去」 扯上江澤民
新冠疫情再拉警報 變異病毒株JN.1 在美聖誕假期快速散布

新冠疫情再拉警報 變異病毒株JN.1 在美聖誕假期快速散布
MLB／大谷翔平送隊友老婆保時捷 感謝他讓出17號背號

MLB／大谷翔平送隊友老婆保時捷 感謝他讓出17號背號