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偷吃許志安 黃心穎被嗆「欠鄭秀文一個道歉」她這麼回應

噓！星聞／即時報導
被嗆「欠鄭秀文一個道歉」 黃心穎不忍全說了。（取材自Instagram、微博）
被嗆「欠鄭秀文一個道歉」 黃心穎不忍全說了。（取材自Instagram、微博）

香港女星黃心穎2019年爆出與許志安的不倫戀，被稱為「地表最強小三」，而也因為偷情形象重挫，演藝事業重創，也就此神隱。她去年認愛新歡泥鯭（黎萬宏），今年10月底舉辦婚禮結婚。近日她接受港媒採訪時首度談起偷吃許志安事件，直言雖然形象一落千丈，但慶幸有這個教訓。

香港01報導，黃心穎坦言過去的事件讓她起初見老公家長時有點擔心，怕會被用有色眼鏡看待，但實際上並沒有。被問如何面對外界酸言酸語？她則坦言「我已經不太介意別人怎麼說，每樣東西都是一個修鍊，現在的我可以保持內心平靜去面對一切」。

被問到有網友認為黃心穎一直欠鄭秀文一個道歉，對此黃心穎則回應：「其實做了的事情，不一定要昭告天下。我不用一定要post出來說我已經做了這樣東西，這是我的答案」。

事隔四年，黃心穎談起這段低潮期的經歷，相當感謝老公與朋友在一旁的支持、陪伴。被問起這段日子的傳聞，她則表示很多內容都不是真的，她也為此將許多新聞App移除。而在事件發生後曾傳出她「賣樓套現」，她則坦承的確有賣房，但並非在媒體報導的時間點，畢竟這些年來無收入，如今靠著賣樓、先前合約回收的錢，還能生活並繼續出新歌，「當時人們說出歌很難，但我覺得還是選美比較難」。

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