炫富? 李湘吃胡蘿蔔餡包子 3顆400多元 網友大酸一句話
47歲主持人李湘被中國網友封為「頂級富婆」，除了藝人身分外，她也是事業女強人，投資眼光精準。她她過去因「快樂大本營」、「超級女聲」等節目被觀眾熟知，和前夫導演王岳倫育有14歲女兒王詩齡。李湘常在社交平台炫富，這次她曬了「三顆包子」照片，又引起熱議。
近日李湘透過「抖音」發文，透露在國外留學的女兒回到北京團聚，並曬出多張享用美食的照片。其中一張三顆包子的照片，就被網友認出是唯一米其林三星中餐品牌、北京三星中菜餐廳新榮記。有網友留言揭曉：「看著胡蘿蔔餡包子最接地氣，結果一查，新榮記的400多元（人民幣，約56.1美元）3個。」對此，網友大酸，「頂級富婆」、「李湘怎麼會吃胡蘿蔔」。
李湘是一位具爭議的話題女王，有過兩段婚姻。2005年和鑽石大亨李厚霖在北京市舉行盛大婚禮，一年後離婚；2009年再嫁導演王岳倫，隔年結婚生下女兒王詩齡，近年王岳倫數次被爆出軌疑雲，兩人2021年離婚。
李湘、王岳倫以「富養女兒」出名，常被批評炫富。王詩齡小小年紀就穿遍ARMANI、Dolce &Gabbana等名牌童裝。先前李湘更曾因一個月伙食費要價65萬元登上微博熱搜。
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