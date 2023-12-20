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主持人李湘又炫富？ 吃3個「胡蘿蔔餡包子」價錢驚人

娛樂新聞組╱即時報導
李湘。（取材自微博）
李湘。（取材自微博）

47歲主持人李湘被大陸網友封為「頂級富婆」，除了藝人身分外，她也是事業女強人，投資眼光精準。她她過去因「快樂大本營」、「超級女聲」等節目被觀眾熟知，和前夫導演王岳倫育有14歲女兒王詩齡。李湘常在社交平台炫富，這次她曬了「三顆包子」照片，又引起熱議。

李湘分享日常，網驚「3顆包子」竟要價驚人。（取材自抖音）
李湘分享日常，網驚「3顆包子」竟要價驚人。（取材自抖音）

近日李湘透過「抖音」發文，透露在國外留學的女兒回到北京團聚，並曬出多張享用美食的照片。其中一張3顆包子的照片，就被網友認出是唯一米其林三星中餐品牌、北京三星中菜餐廳新榮記。有網友留言揭曉：「看著胡蘿蔔餡包子最接地氣，結果一查，新榮記的400多（約56.1美元）三個」。對此，網友大酸：「頂級富婆」、「李湘怎麼會吃胡蘿蔔」、「李湘身家過百億，換算一下相當於4分吧」。

李湘是一位具爭議的話題女王，有過2段婚姻。2005年和鑽石大亨李厚霖在北京市舉行盛大婚禮，1年後離婚；2009年再嫁導演王岳倫，隔年結婚生下女兒王詩齡，近年王岳倫數次被爆出軌疑雲，兩人2021年離婚。

李湘、王岳倫以「富養女兒」出名，常被批評炫富。王詩齡小小年紀就穿遍ARMANI、Dolce &Gabbana等名牌童裝，10年的時候就連包包都是Gucci的動物園系列肩背包，當時要價330歐元。王詩齡小學和中學讀的學校是北京德威國際學校，每年學費高達人民幣34.7萬元（下同，約4.87萬美元 ），另外每年還需要交1.31萬元（約1840美元）到1.57萬元（約2205美元）的校車費，還有學校午餐的費用，因此在這所學校讀書每年最高需要近40萬元，價格相當昂貴。  

據悉，李湘投資眼光精準，好友何炅曾在節目中公開表示，當時自己主持節目存了一些錢但沒有買房概念，李湘建議自己在北京買了一套房，結果買完不久，北京就開始發布「限購令」。先前李湘更曾因一個月伙食費要價65萬人民幣登上微博熱搜。

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