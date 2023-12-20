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楊紫瓊回馬來西亞補辦婚宴 和新婚夫搞笑婚照曝光

娛樂新聞組／綜合報導
楊紫瓊近日和老公回娘家辦婚宴，活動畫面曝光。(取材自微博)
楊紫瓊近日和老公回娘家辦婚宴，活動畫面曝光。(取材自微博)

奧斯卡首位亞裔影后楊紫瓊於7月宣布與和交往19年、大她17歲的前法拉利總裁尚陶德（Jean Todt）在瑞士結婚，近日她和新婚夫回馬來西亞娘家補辦婚宴。

據當地媒體報導，楊紫瓊日前和尚陶德回到家鄉怡保舉辦派對，楊紫瓊母親譚慧珍出席，約有百名親友參加婚宴並給予祝福。楊紫瓊將自己主演的007電影「明日帝國」（Tomorrow Never Dies）海報上的片名改成「Love Never Dies」，還打上「尚陶德與楊紫瓊製作」，原本和她共騎機車的皮爾斯布洛斯南的臉也被換成了尚陶德，俏皮可愛還有更多二人由相識到相愛的照片，十分浪漫。

楊紫瓊（右）主演的007「明日帝國」變成她和尚陶德一同製作的「Love Neve...
楊紫瓊（右）主演的007「明日帝國」變成她和尚陶德一同製作的「Love Never Dies」。(取材自微博)

馬來西亞婚禮門口放有二人的搞笑婚照。(取材自微博)
馬來西亞婚禮門口放有二人的搞笑婚照。(取材自微博)

楊紫瓊早年在香港發展，靠武打片闖出名堂，今年她憑「媽的多重宇宙」獲第95屆奧斯卡金像獎最佳女主角，同時一舉拿下金球獎和美國演員工會獎。

楊紫瓊和尚陶德2004年6月在上海初次相遇，2004年7月26日，尚陶德求婚楊紫瓊答應，兩人在訂婚6992天後，在今年7月27日於瑞士日內瓦結婚。

據報導，楊紫瓊媽媽沒參加到瑞士的婚宴，向女兒要求希望能回家辦一次，孝順的楊紫瓊選擇再辦一次，但可以看到造型上夫妻倆都選擇輕鬆休閒，像是親友聚會。

楊紫瓊7月和交往19年的男友結婚。（取材自Instagram）
楊紫瓊7月和交往19年的男友結婚。（取材自Instagram）

楊紫瓊 陶德 奧斯卡

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