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「星女郎」張雨綺變身美艷黑天鵝 深邃事業線超吸睛

娛樂新聞組／即時報導
張雨綺化身美艷黑天鵝。(取材自微博)
張雨綺化身美艷黑天鵝。(取材自微博)

「星女郎」張雨綺曾演出周星馳的電影「長江七號」、「美人魚」，紅遍華語影壇。日前，她出席星光大賞，身穿一套黑天鵝造型晚禮服，被網友大讚「美爆了」，一點都不像兩個孩子的母親。

香港01報導，張雨綺的黑天鵝造型晚禮服，兩肩白色羽毛恍如一對翅膀，前胸深V剪裁，讓她的深邃事業線一覽無遺，非常冷豔性感。

據悉，36歲的張雨綺曾兩度結婚及離婚，並於2017年誕下一對龍鳯胎。身為一子一女的母親，張雨綺不論五官與身材均保養得宜，絲毫不輸青春的全盛時期。

張雨綺於2008年參演「長江七號」飾演女主角袁老師，在戲中與星爺及徐嬌有不少對手戲，張雨綺亦憑清秀五官因此在華語影壇暴紅。2016年，周星馳開拍電影「美人魚」時，起用新一代星女郎林允飾演女主角，而張雨綺則飾演反派角色，演技受肯定。

有傳周星馳拍攝「美人魚」時，臨時決定請張雨綺演出，張雨綺不但一口答應參演，更甘願以零片酬接拍，目的為報答星爺當年一手發掘她主演「長江七號」之恩。「美人魚」最後票房大收33億元人民幣，星爺亦奉上八位數的紅包作為謝禮，可說比正式的片酬更豐厚。

周星馳 香港

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