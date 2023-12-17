霍建華被直擊現身上海街頭 粉絲曝光男神素顏模樣驚人

霍建華在大陸工作常有粉絲上前打招呼。（取材自微博）

演員霍建華自「如懿傳」後銷聲匿跡了快5年沒拍新戲，多在家當奶爸照顧女兒，近期他頻頻復出拍新戲，先是拍攝和劉亦菲 的「玫瑰故事」，緊接著就拍「他為什麼依然單身」，有粉絲遇見他在上海出外景，也開心和粉絲打招呼。

林心如 和霍建華有女兒後互相分配工作時間，至少有一個人要在台灣陪女兒，近期林心如除了大陸實境秀外，暫時還在籌備新作品，老公霍建華就開始復出拍戲。久違的霍建華仍是帥氣挺拔，看得出來已經恢復昔日小生身材水準。

霍建華即將過生日。（取材自微博）

月底即將過44歲生日的霍建華，已經開始有影迷在微博上為其祝壽，先前有傳出林心如打算為老公量身打造新作品，不過這個消息被林心如本人否認。表示兩人工作還是互相不干擾。

不只霍建華，林心如也回歸陸綜，在「我們的美好生活」中還和霍建華前緋聞女友陳喬恩同框，被拿來大做文章。節目中，林心如談到當初如何被霍建華求婚？她大方分享，有天回家發現有燒焦味，「以為瓦斯沒關。」一度心頭一驚，接著看到屋子裡全是蠟燭，馬上一票好友跳出來，當下就心知肚明了。

據「鏡週刊」報導，霍建華這次到上海是要拍攝改編自2006年日劇 的新劇「他為什麼依然單身」，劇情是描述一位不善與人交際、生活呆版的室內設計師，且一直聲稱自己「不是結不了婚，而是不想結婚」，但在與三位個性迥異的女性結識後，生活發生變化的故事，而這也是霍建華難得演出喜劇，粉絲相當期待。