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甩戀愛腦、演技負評 楊洋擠下吳磊搶新劇救頂流

娛樂新聞組／綜合報導
楊洋在「凡人修仙傳」中的造型被讚帥。（取材自微博）
楊洋在「凡人修仙傳」中的造型被讚帥。（取材自微博）

中國男星楊洋昔演出「微微一笑很傾城」成為男神，但近期主演電視劇「我的人間煙火」卻陷入演技爭議，被批「油膩」，導致他頂流招牌不保。他重整旗鼓，「凡人修仙傳」才殺青，立馬擠走強敵吳磊，將接演「慶餘年」作者貓膩的新戲「什錦」。

楊洋與王楚然主演的消防劇「我的人間煙火」在今夏播放後，因演技油膩與戀愛腦情節被罵翻，加上兩人假戲真做被抓包，讓他聲勢跌落谷底。為了力挽狂瀾，他接戲更為謹慎。

據悉，「凡人修仙傳」改編自同名小說，日前全劇殺青並公布演員全陣容。本劇由楊陽執導，楊洋、金晨、汪鐸、趙小棠、趙晴、金佳悅領銜主演，張婉兒等人主演。

另外，傳楊洋又接下了「慶餘年」作者貓膩的小說改編的「什錦」，據悉已簽了意向書，除了看中是「慶餘年」作者的小說之外，導演還是拍出「星漢燦爛」捧紅吳磊跟趙露思的費振翔。外傳很多小生在接觸這個IP，吳磊一直有在關注，但由楊洋搶先一步拿下。

楊洋雖然在「我的人間煙火」中演技獲得負評，加上緋聞女友王楚然的私密照傳聞風波。但他外型帥氣，仍靠著超高顏值拿下許多代言，魅力不容小覷。

楊洋（左）被爆向王楚然提分手，但遭到女方以私密照威脅。（取材自微博）
楊洋（左）被爆向王楚然提分手，但遭到女方以私密照威脅。（取材自微博）

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