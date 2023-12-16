觀影說劇／張譯憑實力霸屏 「讚譽別太當真」

張譯(右)和董子健(左)在「歡顏」中有精采對手戲。(取材自微博)

中國演員張譯在電視劇「歡顏」中挑大梁，他在接受採訪時表示，整個拍攝過程是難得的享受，「劇本中的每一個字都值得去回味，去琢磨。」今年他迎來作品的大豐收，對於被讚「張譯演誰是誰」，他始終保持冷靜，「讚譽別太當真，標籤、頭銜也別往心裡去。」

新快報報導，「歡顏」目前正在江蘇衛視幸福劇場熱播，張譯在劇中飾演一個外表看上去唯唯諾諾、實際上有勇有謀的醫生章加義。離開硝煙瀰漫的戰場後，他隱姓埋名，娶妻生子，在偏遠村莊過著安穩祥和的日子。但這一切，卻因徐天（董子健飾）的到來發生了變化。張譯說，「章加義看出來徐天是個共產黨 ，或者說是為共產黨做事的人。他早年接觸的很多好兄弟也都是共產黨，知道共產黨是怎樣的人，因此願意助徐天一臂之力。」

在張譯看來，幫助徐天的過程中，章加義也點燃內心熱血，激發革命鬥志，「他（章加義）很愛自己的妻子，愛當下穩定的生活，但這一切都被馬天放等人破壞掉了，所以他不僅是為妻子刀美蘭報三巴掌之仇，也是為自己的生活被破壞而報仇。」

據報導，「歡顏」的導演徐兵是編劇出身，具有很強的文學功底，也讓張譯對本次合作很是期待。張譯表示，自己以前就看過徐兵導演的一些作品，很喜歡他的執導風格，想著什麼時候能有機會合作一次；這次正好有這樣一個契機，自己便過來了。

張譯表示，「歡顏」劇本的文字功底非常好，閱讀起來讓人很享受，「我之前還和丫丫（佟麗婭）說，劇本中的每一個字都值得去回味，去琢磨。雖然整個台詞量不大，但每一句話都不是輕易說出口的。我堅信會有很多觀眾喜歡我們這部劇的台詞。」

拍攝過程中，張譯覺得非常滿足，感覺自己是在一個很優美的文字環境中被滋養著。

拍片時他也注重細節，成功塑造一個表面懦弱、內在剛毅的形象。在他看來，影視作品具有定格功能，當下的一些瑕疵或許會成為日後自己的遺憾。 「老了的時候把曾經的自己翻出來看看，我不想到那個時候後悔，也不想讓自己帶著遺憾離開這個行業，因為我很愛這個行業。」

張譯今年迎來作品的大豐收，從春節檔有電影「滿江紅」，電影「無價之寶」和「刀尖」正在戲院熱映，接下來電影「三大隊」也即將上映，可說是「霸屏」式的存在。