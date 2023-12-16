女星被蘇有朋挖掘 但演技被嫌 靠當綠葉紅了

陳都靈當年以清純外型拿下「左耳」的女主。(取材自微博)

以電影「左耳」、電視劇「七月與安生」打開知名度的中國女星陳都靈，近日因知名作家饒雪漫在一場校園講座中，談到陳都靈她演技不好，饒雪漫非常擔心，指8年來沒有與陳都靈聯繫，只會根據陳都靈逢年過節贈送的禮物，來判斷她這一年混的好不好。

陳都靈就讀南京航空航天大學時，因外貌出色，打敗「奶茶妹 妹」章澤天成為女神排行榜冠軍，亮眼外型也讓青春文學作家饒雪漫注意到。饒雪漫近日出席演講活動，提到和蘇有朋 相中陳都靈的過程，當時在網上看到陳都靈的證件照，打電話詢問的時候陳都靈正在歐洲旅遊，後來陳都靈從歐洲回國，饒雪漫不敢去接，讓製片人過去接，還說如果本人和照片不一樣就買機票送她回去。

《左耳》由陳都靈出演，但她的氣質與劇中角色如出一轍。（取材自豆瓣電影）

陳都靈進入演藝圈，饒雪漫曾為她擔心，因為是她和蘇有朋把人帶進圈的，但陳都靈演技不好，「如果我和有朋沒有把都靈帶進娛樂圈，她可能真的是一個飛機製造專家，或者她是個女博士」，後來饒雪漫僅節假日和陳都靈聯絡，每年她看禮物貴一點，就會猜測陳都靈混得好了，如果禮物一般就猜可能工作不多，因此不敢跟她連絡。

去年陳都靈因為疫情 困在橫店，被許多劇組抓去救場，她也不在乎演的角色大小，今年在「長月燼明」、「蓮花樓」、「雲之羽」、西出玉門等劇中都有相當高的出鏡率，還被網友封為「最美綠葉」，也天天在熱搜上，饒雪漫才鬆一口氣，「八年了，她終於紅了」。