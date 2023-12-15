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CNN評選 亞洲唯一 范冰冰「山林虎嗅」登10大紅毯造型

娛樂新聞組╱綜合報導
范冰冰「山林虎嗅」紅毯造型，被美國CNN評價「華麗的老虎和竹林印花讓人想起中國傳統繪畫」。(路透資料照片)
范冰冰「山林虎嗅」紅毯造型，被美國CNN評價「華麗的老虎和竹林印花讓人想起中國傳統繪畫」。(路透資料照片)

在被封殺之前，女星范冰冰叱咤各大國際電影節紅氈與時裝周，是國內外媒體爭相報導的對象，美國CNN近日公布2023年十大最佳紅毯造型，范冰冰憑藉「山林虎嗅」戰袍名列榜單，也成為入選的唯一亞洲明星。

儘管美國今年的罷工導致影劇圈紅毯黯淡，但CNN仍如期公布了2023年十大最佳紅毯造型，排名不分先後，分別是蕾哈娜 (Rihanna)、哈利史泰爾斯 (Harry Styles)、瑪格羅比 (Margot Robbie)、卡蒂B（Cardi B）、傑瑞德雷托 (Jared Leto)、范冰冰、安海瑟薇 (Anne Hathaway)、珍妮佛勞倫斯 (Jennifer Lawerence)、席安娜米勒(Sienna Miller)和里茲阿邁德 (Riz Ahmed)。

范冰冰是唯一的亞洲明星，也是唯一的華人女星，當時她穿著「Christopher Bu」的山林虎嗅訂製禮服亮相第76屆坎城影展，CNN評價「其華麗的老虎和竹林印花讓人想起中國傳統繪畫，令亞洲設計師成為焦點」。

隨後，范冰冰在IG限時動態轉發CNN的報導，與粉絲分享喜悅。

提到范冰冰和坎城，多數人都會想起她2010年的「龍袍加身」，或是2011年的「仙鶴裝」及2012年的陶瓷裝，不少網友直說紅毯沒了她有點無聊，非常盼望再見她驚艷身影。

范冰冰2010年第一次踏上坎城影展紅毯，穿上龍袍禮服。(美聯社)
范冰冰2010年第一次踏上坎城影展紅毯，穿上龍袍禮服。(美聯社)

范冰冰 哈利 華人

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