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火辣泳裝照曝光 周海媚19歲選港姐 止步15強

娛樂新聞組╱綜合報導
周海媚1985年參選香港小姐，青澀泳裝照曝光。(取材自微博)
周海媚1985年參選香港小姐，青澀泳裝照曝光。(取材自微博)

周海媚57歲突然病逝，令各界悲痛，她多部影視作品都令人印象深刻，而她之所以會踏入演藝圈，是因為19歲時父親替她報名參選香港小姐，可惜最終止步15強；該屆冠軍由謝寧奪下，但周海媚之後仍被電視台簽下，憑著搶眼外型和精湛演技打開知名度。

綜合媒體報導，周海媚1985年參加香港小姐選美，雖然未能晉級決賽，但她當年穿著泳裝火辣登場的模樣，至今仍令無數粉絲印象深刻；至於冠軍謝寧除了是第一位在大陸出生的香港選美冠軍，之後也出演不少古裝劇，成為80年代當紅花旦之一。

周海媚因為演出台劇「倚天屠龍記」，有著「最美周芷若」的封號，近年也持續參與陸劇拍攝，包括「武媚娘傳奇」、「香蜜沉沉燼如霜」、「我好喜歡你」等等。

馬景濤、周海媚在「倚」劇中分別飾演張無忌和周芷若，之後兩人再度合作電視劇「今生今世」，得知周海媚病逝噩耗，馬景濤痛心寫下：「沒想到是這樣的情境再相會，生生世世彷彿是昨天，追憶『倚天屠龍記』三十周年的今夜，北京初雪，前塵往事時移事往，伊人玉隕，永遠的芷若，永遠永遠都忘不了。」

在「倚」劇中飾演楊逍的孫興則錄製了一支影片，孫興數度哽咽、眼眶含淚，對周海媚做最後的道別。「我是楊逍，你真的是瀟灑走一回，來也匆匆，去也匆匆。」

周海媚1985年參選香港小姐。(視頻截圖)
周海媚1985年參選香港小姐。(視頻截圖)

周海媚 香港 台劇

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