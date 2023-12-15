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楊丞琳失言 老公李榮浩遭嗆 連祖籍全被挖

娛樂新聞組╱即時報導
楊丞琳（左）失言，拖累老公李榮浩評論區被攻陷。(取材自Instagram)
楊丞琳（左）失言，拖累老公李榮浩評論區被攻陷。(取材自Instagram)

楊丞琳9日在河南鄭州舉行「LIKE A STAR」巡演，開玩笑稱「河南人不可以這樣子啦！你們已經有一些名聲耶，你們知道吧！愛騙人的事情，不可以騙我」，意外惹惱當地民眾，雖透過微博發文道歉仍無法平息網友怒火，紛紛攻陷李榮浩評論區，網友們不僅要李榮浩「好好管一下老婆」，甚至連他的祖籍也全挖了出來。

綜合媒體報導，楊丞琳的發言「黑歷史」被中國網友起底。 楊丞琳主持綜藝節目「我猜我猜我猜猜猜」曾被吳宗憲問抗日戰爭打了幾年時，楊丞琳回答「11年嗎？」，被告知正確答案後，她驚呼：「才8年呀！」 當時她寫下道歉信表示：「我書讀的不多，很早就休學，然後進入社會，今後我還是願意有時間就會努力的閱讀，相信日後我對歷史的瞭解會更深，還是跟大家說一聲抱歉。

此事發生後沒多久，13日遇上南京大屠殺86周年，楊紫、楊冪、趙麗穎、迪麗熱巴、鍾漢良、劉畊宏等明星都轉發了向南京大屠殺遇難同胞致哀的微博，失言而被質疑的楊丞琳則沉默未有表示。感到憤怒的網友，因為楊丞琳的沉默，更加難以平息怒火，楊丞琳的老公，歌手李榮浩的微博也被波及。

在楊丞琳失言風波的這幾天，李榮浩疑似因巡演太忙，又或者想避風頭，已經多日沒有發文，但由於事件鬧得太大，不少網友也紛紛開始將矛頭轉向李榮浩，不僅挖出李榮浩祖籍在安徽蚌埠一事，更留言怒嗆「好好管一下老婆」、「楊丞琳怎麼這樣，一定是李榮浩說的，大家連李榮浩一起罵謝謝」、「李榮浩你身為楊丞琳的老公能置身事外嗎？」

楊丞琳 微博 河南

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