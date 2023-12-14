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霍建華老婆、前女友同框 當年「夜市內褲戀」被重提

娛樂新聞組╱即時報導
林心如（右一）與陳喬恩（右三）在綜藝節目同框，兩人間隔了一個謝娜。（取材自微博）
林心如（右一）與陳喬恩（右三）在綜藝節目同框，兩人間隔了一個謝娜。（取材自微博）

47歲台灣女星林心如與男星霍建華2016年結婚，近日她和中國女星楊紫、謝娜最近一起錄中國湖南台真人秀「我們的美好生活」，罕見和霍建華舊愛陳喬恩同框，畫面曝光後，讓網友又驚又喜，連霍建華、陳喬恩昔日夜市挑內褲過往也被挖出。

林心如（中）與陳喬恩（右）在綜藝節目同框。（取材自微博）
林心如（中）與陳喬恩（右）在綜藝節目同框。（取材自微博）

綜合媒體報導，在真人秀「我們的美好生活」擔任常駐嘉賓，近日流出的照片中，陳喬恩與林心如看起來談笑自若，一行人開心熱聊，，但細看中間隔謝娜；另外一個畫面陳喬恩在前方挑選橘子，林心如雖然站在她身後，但眼睛緊黏手機；另個畫面，兩人一前一後，陳喬恩與謝娜在前面開心熱聊，林心如則與蔡少芬在後頭聊得火熱。

這些照片一出，讓網友嗨翻，紛紛留言表示，「霍建華的老婆和前任同框」、「節目組太會請人了」。

陳喬恩和霍建華感情糾葛多年。（本報資料照片）
陳喬恩和霍建華感情糾葛多年。（本報資料照片）

據報導，陳喬恩和霍建華2003年拍「千金百分百」時擦出火花，被周刊直擊逛通化夜市買內褲，戀情因而曝光，「內褲之戀」轟動一時，爆出戀情，陳喬恩成為霍建華首位承認的圈內女友，不過，戀情維持不到半年就分手。霍建華曾接受魯豫訪談透露，當年分手理由是因女方渴望得到陪伴，「我滿足不了她。」不過兩人並無交惡，2012年再次合作主演「笑傲江湖」也掀起一波話題。

林心如（右）與霍建華2016年結婚。（取材自臉書）
林心如（右）與霍建華2016年結婚。（取材自臉書）

霍建華2016年與林心如結婚，當時一度傳出婚禮當天，陳喬恩買醉消愁，還因酒醉崩潰大哭，嚇壞周圍好友。事後陳喬恩在微博澄清傳言，要大家「放過她」。經過多年，陳喬恩與小9歲的馬來西亞富二代「Alan」去年步入婚姻。

其實，林心如舊愛林志穎也曾和霍建華開心合照。林心如受訪時表示，霍建華近年非常愛車子，常透過老婆去聯絡林志穎，最後林心如直接讓兩位男人自己交換微信，從此成為好朋友。

魯豫訪問霍建華。(取材自YouTube)

林心如 林志穎 微信

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