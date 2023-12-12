周海媚最後影片 網友驚覺：身體快不行？

周海媚工作室發出消息，證實周海媚離世。（取材自新快報）【作者：鍾祖豪，日期：2023-12-13，數位典藏序號：20170714000009351】

57歲周海媚 因病搶救無效過世，工作室也發出聲明證實，大批網友相當震驚，紛紛湧入周海媚的微博 哀悼。而有網友發現最後的發文影片，有一細節彷彿暗示已到生命盡頭，讓網友悲痛「身體快不行？」

周海媚的工作室證實，周海媚因病搶救無效，已於11日逝世，並發文寫下：「願天堂沒有疾病，願來生我們相識。」周海媚的母親則表示：「親愛的海媚，希望妳到了另一個世界會繼續快樂，家人以妳為榮。」消息傳出後，網友不敢置信，紛紛留言表示，「沒想到還是等來了壞消息」、「一路走好」、「我的天，好突然啊」、「一路走好，我的女神，願天堂沒有病痛。」

周海媚最後的發文影片中藏細節，讓粉絲崩潰大喊：「姐姐，這是你前幾天最後一個發出來的一個生日視頻，剛好用在了工作室發文的圖片上，是不是那個時候姐姐就知道自己身體快不行了啊，所以想最後留一個最美的回憶給我們是嗎」？

周海媚當初演出金庸的「倚天屠龍記」被認為是有史以來最美的周芷若，她也因此聲名大噪，還被金庸認證是他筆下最美的周芷若，至今無人能出其右。今天下午她身邊好友還出面表示仍在急救，不料卻等來最壞的消息。