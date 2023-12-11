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周海媚生死成謎傳「昏迷搶救中」 監製友人曝現況

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周海媚爆「未死仍昏迷搶救中」 監製友人微博發聲最新近況

記者楊起鳳／即時報導
周海媚爆出已過世。（取材自微博）
周海媚爆出已過世。（取材自微博）

有「最美周芷若」的香港知名女星周海媚11日驚傳世的消息，引發粉絲恐慌。不少人找到工作人員卻被直接掛電話。對此，知名監製譚飛在微博出面闢謠，表示周海媚還未過世，請外界勿以訛傳訛。中國「新京報」記者12日凌晨也在微博曝光最新消息，稱周海媚「在醫院治療中，昏迷」沒有離世，不過相關訊息未獲得證實。

中國知名監製譚飛12日凌晨在微博發文，寫下「周海媚並未過世，請各界勿以訛傳訛。」大陸有一名知名博主則透露，周海媚是在北京的家中發生意外，工作人員發現後，連忙將人送往醫院搶救，經過數小時救治後，周海媚目前已脫離險境，但仍處於昏迷當中。

中國監製譚飛在微博澄清周海媚沒有過世。（取材自微博）
中國監製譚飛在微博澄清周海媚沒有過世。（取材自微博）

周海媚傳出過世消息後，不少媒體隨即打電話給周的工作人員求證，卻立即被掛斷電話，而其他工作人員聽到她的名字後，也分別以不同理由掛了電話。

但是有網友發現，最初爆料周海媚離世的文章已被偷偷刪文，還疑似改了用戶名，之後甚至刪掉整個帳號，讓該傳聞的可信度越來越低，但外界仍希望她本人能親自出面闢謠。

過去曾有傳聞周海媚1998年起就患上紅斑狼瘡症，更一度被迫停工休養。多年來一直沒有回應的她就回覆道：「謝謝，我沒有病，請別相信謠言。」她更稱：「我真的盼了一年，終於如願了！」和「我終於可以稍微安心點去工作了！」

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