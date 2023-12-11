「新聞女王」大結局爛尾？ 佘詩曼回應三度奪視后：有就有囉

佘詩曼(右)主演的「新聞女王」大結局中，黃宗澤(左)驚喜客串。(取材自微博)

香港 TVB熱播劇「新聞女王」日前收官，大結局中，五位女主角飲水泯恩仇，有人覺得溫馨感動，有人覺得是強行「包餃子 」，「大結局爛尾」也因此上了熱搜。

「新聞女王」豆瓣開分為7.9分，之後逐步提升到8.1分，在大結局點播之後降到了8.0分，不過大部分網友的評價都相當高。

大結局中，黃宗澤驚喜客串，但他的角色在結局中並未受到應有的懲罰，這讓許多觀眾感到不滿，也有人認為張家妍的黑化路線缺乏邏輯性。

對於爛尾說法，總監製鐘澍佳表示，「我們不是為了討好任何觀眾刻意做出這個劇，而是跟隨時代的變化做出反應性的創作。」他也強調，「新聞女王」的故事來自於現實生活中的新聞事件。

在劇中飾演資深主播文慧心的佘詩曼，日前出席慶功宴，得知到「新聞女王」首周創下7天跨平台總收視最高27.9點，近180萬觀眾收看，相當開心。她說，「由我開始追劇本那一刻，已經決定接這套劇，因為是一部可以發揮、劇情緊湊的劇集，所以我好感恩。」

談到是否會拍續集，佘詩曼坦言，「要看監制，我沒這麼大的權力，但想要超越第一季有些難度，必須看劇本。」對於有傳言TVB「親生女」拿下視后的勝算比較高，她表示，自己沒想過這些，「有就有囉，沒就沒囉！」