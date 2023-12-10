要復出了？林憶蓮神隱3年 突設IG帳號

好久不見的林憶蓮有了新動作，讓粉絲好期待。(取材自微博)

歌壇天后林憶蓮神隱三年，幾乎消失在娛樂圈，上一次公開露面已經是在2020年出席某直播活動。近日，林憶蓮突然開設官方IG帳號，並在短短一天內發出9個帖文，讓不少網友十分驚喜，紛紛留言問，「要復出了？」、「幾時有新歌？」

香港 01報導，林憶蓮的動態一向受到粉絲關注，盛傳定居英國的她，最近一次公開露面是2020年的一個品牌直播活動，另在2022年時曾替乾爹胡楓錄慶生祝賀短片，而她的社群平台長達兩年未更新。

上個月，林憶蓮的臉書 無預警發文，一度讓粉絲很興奮，沒想到竟是不肖人士冒充她和粉絲互動，讓經紀團隊忍無可忍回擊。

日前，林憶蓮傳出已經開設官方IG帳號，並在短短一天時間內不斷更新，總共發出9個帖文，剛好拼成一個九宮格。照片中可見，林憶蓮留著一頭長髮，托腮微笑，更寫上，「好久不見，time flies It's meremember? #回憶總是溫柔的#我是林憶蓮不是始皇帝！」目前IG帳號已經有超過6000名粉絲追蹤。

57歲的林憶蓮，距她上一張作品「0」問世已近五年之久，有一說是她將該張作品視為歌壇告別作，不願高調宣布封麥的她，選擇默默地淡出。