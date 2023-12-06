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王嘉爾頻頻缺席活動 再傳嫖娼被帶走 本人四字回應

娛樂新聞組／即時報導
王嘉爾近年來人氣不斷攀升。（取材自微博）
王嘉爾近年來人氣不斷攀升。（取材自微博）

韓團GOT7出身的香港男星王嘉爾，近年轉戰中國發展人氣攀升，近期他展開個人巡演「MAGIC MAN 世界巡迴演唱會」，原定2日舉辦的北京場卻在演唱會前一天取消，「官方說法」是因為健康因素，有自媒體則流出嫖娼傳言。據了解，王嘉爾去年也曾捲入「嫖娼」傳言。

對演唱會時取消，王嘉爾公開補償方案宣布機酒錢都賠，讓粉絲感動直呼「太良心了」。不過也很多人擔心，一線明星王嘉爾像「人間蒸發」，缺席了好幾個活動；除了12月2日要舉辦演唱會，還有GQ的活動，幾個雜誌官方提出的說法都是「官方原因」。

有媒體質疑，如果是身體因素，卻沒有任何現身醫院的消息傳出，而且是什麼樣的身體原因導致他連活動都參加不了？因此有網友給了猜測，認為王嘉爾可能是被警方給帶走了，而原因是嫖娼。

綜合媒體報導，對於這一說法，有粉絲拚命辯解，並表示早在11月27日、29日都看到王嘉爾，如果他真的被帶走接受調查，不可能還有自由活動的機會。

據了解，去年男星李易峰嫖娼事件讓不少明星都被捲入漩渦，包括王一博、王嘉爾等人也被指控買春。對此，王一博第一時間發表聲明否認，而王嘉爾則特地在推特連發三篇文章，直言自己根本沒時間做其他事情，疑似隔空回應買春傳聞做出回應。

對於這些流言蜚語，王嘉爾都不為所動，還發布了一則消息：「少說多做」，心態顯得十分的平和。而且，從王嘉爾發布動態的IP位址來看，他是在南韓發出的。也意味著他目前人在韓國，才沒有時間參加中國的活動。

李易峰 香港 南韓

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