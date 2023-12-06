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觀影說劇／劉詩詩新劇被疑大量用替身 無奈認了

娛樂新聞組／綜合報導
劉詩詩在「一念關山」中打戲討論度高，但被指大量使用替身。(圖：iQIYI國際站提供)
劉詩詩在「一念關山」中打戲討論度高，但被指大量使用替身。(圖：iQIYI國際站提供)

女星劉詩詩最近播出的古裝電視劇「一念關山」大獲好評，被譽為是古裝第一美女，但戲紅是非也跟著來，除了爆出和吳奇隆鬧婚變外，也有網友質疑她在新戲中大量使用替身，對此劉詩詩回應了。

「一念關山」豆瓣開分拿下7.5高分，劇中打戲也備受推崇，劇中劉詩詩飾演武功高強、外冷內熱的殺手「任如意」，與劉宇寧原是敵對陣營的頂級高手，卻在交手過程逐漸被對方吸引。但這場高手過招的打戲，劉詩詩、劉宇寧替身演員的露臉鏡頭全被打上馬賽克，還因此爆出爭議，引發兩派網友論戰。

劉詩詩日昨回應大量使用替身的質疑，表示因很久沒拍過打戲，進組前期練習了很久；她笑說有時候拍著拍著也上癮，若打不過癮加上還有時間的話，也會要求導演再來一次，認為完成一場精湛的打戲很有成就感。對替身的鏡頭爭議，她表示自己也有拍攝同款鏡頭，只是剪輯時卻被替換成替身的，十分無奈。

不少網友力議，「有替身是很正常的，有一些高難度動作，只有專業替身才能做的完美」、「一般演員打得再好也不如那些專業的武術替身老師啊」。

還有有網友爆出「一念關山」其實有兩套劇本，該場爆出替身被馬賽克爭議的打戲，其實是女主角劉詩詩跟替身分別拍了一次，但剪出來的劇情跟劉詩詩拍的不同，所以將替身打上馬賽克。

劉詩詩 吳奇隆

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