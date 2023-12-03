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張艾嘉升格婆婆 獨子婚宴 星光如頒獎禮

記者蘇詠智／綜合報導
張艾嘉（右起）出席兒子王令塵和游天翼的婚禮。（取材自CFP.CN）
張艾嘉（右起）出席兒子王令塵和游天翼的婚禮。（取材自CFP.CN）

三屆金馬影后張艾嘉的33歲獨子王令塵（Oscar），2日晚在香港和交往7年的超模游天翼結婚，兩人之前發出的婚紗照頗有時尚沙龍照的風格，迎娶時游天翼則換上中式紅色旗袍，雖然貴氣卻對著鏡頭嘟嘴賣萌，接著在正式舉行婚禮則換上白紗，展現多變的丰采。張艾嘉大讚媳婦乖巧又孝順，顯然非常滿意。

王令塵和游天翼之前因為工作關係，很長時間是異地戀，但還是順利修成正果。張艾嘉在受訪時，穿上花外套與淡色長裙，和傳統婚禮中的「長輩」相差很多。她對在場的香港媒體表示，自己做為母親的工作已經畢業，接下來要交棒給媳婦來陪伴兒子，認為兒子的事業心重，可是在拚事業之於也要記得花點時間給另外一半。

昔日「新藝城」麥嘉（左起）、鄭文雅、黃百鳴一起出席婚禮。（圖：Number On...
昔日「新藝城」麥嘉（左起）、鄭文雅、黃百鳴一起出席婚禮。（圖：Number One PR Communication Limited提供）

至於是否趕快「催生」，她笑言不用自己催，孩子們也會想要當爸媽，一切順其自然，現在要養小孩不但貴也辛苦，不過她不會幫忙養，小孩還是父母教導比較好。往後王令塵與游天翼住在上海，張艾嘉與丈夫住在香港，不太會有相處上需要磨合的婆媳課題。

因為母親在演藝界的重要地位，王令塵從小也和許多藝人們都熟識，香港媒體形容他的婚禮星光應該不會輸給頒獎典禮。張艾嘉曾經與徐楓在南韓待了一年拍攝胡金銓的「山中傳奇」，據稱徐楓特地前往出席婚禮，還有洪偉明、呂芳智等也都特地前往香港，婚禮會場則在維多利亞港邊的麗晶酒店露台，新人在來賓面前親吻完婚，氣氛頗為浪漫。

劉嘉玲也是婚禮上的重量級來賓之一。（圖：Number One PR Commun...
劉嘉玲也是婚禮上的重量級來賓之一。（圖：Number One PR Communication Limited提供）

香港 張艾嘉 南韓

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