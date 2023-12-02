分手17年女友 楊迪：她知道我們是怎樣的就好

楊迪今年1月和戀愛長跑17年的女友分手，引發網友熱議。（取材自微博）

中國藝人楊迪今年1月透露和愛情長跑17年的女友分手，引發網友熱議；日前他在節目「非正式會談」首談自己分手風波，他直言「人活在世界上最重要的事還是自己心安」，他稱：「至少她是知道我們是怎麼樣的就行了。」

綜合媒體報導，楊迪1月透露已經和交往17年的女友分手，一開始遭部分網友批評是在浪費女方的青春，隔天再發的聲明中表示「這次分手和離婚無異」，理性網友也都湧入力挺，認為這是屬於私領域的事情，尤其感情事沒有正解。

楊迪與女友分手後，相互之間還是有聯繫，現場嘉賓爆料，前段時間楊迪出國時，還不自覺的提及前任也要去這個地方，說明在楊迪心裡還是關注著對方的。

但是，當楊迪與前任分手的消息曝出時，卻迎來網友的一片罵聲。報導指出，楊迪四年前曾上節目承諾「我們倆一定會結婚，當然有承諾」，但他後來表示，說的這句話也是真心的：「但世間之事本來就是瞬息萬變，不一定會按照你以爲的方向發展，很多人最終會走進婚姻殿堂，但很遺憾我們沒有。」

有人批評他是在浪費女方的時間，更歪樓猜測他是紅了以後就忘本，甚至是有了新女友等恣意揣測。而且網友指出一張合照中的女生是新對象，楊迪則駁斥：「那是我親妹妹。」

楊迪近日在「非正式會談」談分手風波，他表示自己本身並沒有做很多大家認為的事情，在他被抨擊的最厲害的時候，前任還在朋友圈發「願你不懼流言，自由自在」，「至少她是知道我們是怎麼樣的就行了，再過多的解釋也無濟於事。」。