張藝謀兒亮相巴黎名媛舞會 甄子丹父女共舞

張藝謀兒子張壹男(右)亮相巴黎名媛舞會。(取材自微博)

全球極富盛名的頂級名媛舞會──巴黎名媛慈善舞會25日在香格里拉酒店舉行，今年港星甄子丹 19歲女兒甄濟如（Jasmine）、導演張藝謀21歲兒子張壹男在舞會亮相，成為外界關注焦點。

巴黎名媛舞會上，甄子丹女兒甄濟如身穿一襲白色深V禮服，弟弟James以騎士身分陪同出席，甄子丹和甄濟如還一起跳了開場舞。據悉，甄子丹其實不太會跳華爾茲，女兒在舞會快開始前兩小時才告知要跳舞，不過甄子丹很快掌握訣竅，表現得可圈可點，而汪詩詩也在一旁拍照為女兒記錄。

此外，備受關注的張藝謀兒子張壹男，也作為男伴舞騎士出席舞會。張藝謀雖然沒能出席舞會，但在舞會前夜的綵排活動中驚喜亮相。

有網友認為，張壹男撞臉喜劇演員常遠，努力擠進貴族圈子，這是在為進入娛樂圈做鋪墊。