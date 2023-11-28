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張藝謀兒亮相巴黎名媛舞會 甄子丹父女共舞

娛樂新聞組╱綜合報導
張藝謀兒子張壹男(右)亮相巴黎名媛舞會。(取材自微博)
張藝謀兒子張壹男(右)亮相巴黎名媛舞會。(取材自微博)

全球極富盛名的頂級名媛舞會──巴黎名媛慈善舞會25日在香格里拉酒店舉行，今年港星甄子丹19歲女兒甄濟如（Jasmine）、導演張藝謀21歲兒子張壹男在舞會亮相，成為外界關注焦點。

巴黎名媛舞會上，甄子丹女兒甄濟如身穿一襲白色深V禮服，弟弟James以騎士身分陪同出席，甄子丹和甄濟如還一起跳了開場舞。據悉，甄子丹其實不太會跳華爾茲，女兒在舞會快開始前兩小時才告知要跳舞，不過甄子丹很快掌握訣竅，表現得可圈可點，而汪詩詩也在一旁拍照為女兒記錄。

此外，備受關注的張藝謀兒子張壹男，也作為男伴舞騎士出席舞會。張藝謀雖然沒能出席舞會，但在舞會前夜的綵排活動中驚喜亮相。

有網友認為，張壹男撞臉喜劇演員常遠，努力擠進貴族圈子，這是在為進入娛樂圈做鋪墊。

巴黎名媛舞會被譽為世界十大奢華晚會之一，每年都會精挑細選出來自世界各地16至22歲的名人出席。過去包括已故賭王孫女何超欣、邱淑貞女兒沈月及李連杰女兒Jane等，均曾應邀出席。她們早在活動前兩、三天就到巴黎香格里拉酒店，學習化妝、髮型、珠寶、禮服、華爾滋老師的舞蹈授課，現場走秀排練。

巴黎名媛舞會上，甄子丹(右)與女兒跳華爾滋。(視頻截圖)
巴黎名媛舞會上，甄子丹(右)與女兒跳華爾滋。(視頻截圖)

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