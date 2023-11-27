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劉詩詩「一念關山」壓床撕衣 逼問劉宇寧：為什麼不生孩子

記者楊起鳳／即時報導
劉詩詩(右)和劉宇寧有很多逗趣演出。(圖：愛奇藝國際站提供)
劉詩詩(右)和劉宇寧有很多逗趣演出。(圖：愛奇藝國際站提供)

中國女星劉詩詩以經典古裝劇「步步驚心」成為大家公認的古裝美人，新戲「一念關山」是她繼2017年與陳偉霆搭檔合作「醉玲瓏」後，睽違6年再披上古裝的作品，在劇組先釋出的花絮、劇照中，不論是劉詩詩颯氣滿滿、舞動刀劍的身影或是她身穿紅衣披面紗的曼妙舞姿，都讓網友驚豔「果然是天選古裝人」、「夢回當年若曦红梅舞」、「她古裝沒有讓人失望過」。

劉詩詩在「一念關山」中飾演一個冷血、殺伐果斷的女俠任如意，她聽從別人的遺願「這輩子不要輕易愛上男人，但一定要有屬於自己的孩子」。預告中可見劉詩詩本事身穿一席赤色俠女衣，充滿旗艦級古裝劇的高級感，沒想到突然「畫風一轉」，為了完成生孩子的心願，劉詩詩竟在床上強壓劉宇寧，還逼問他「為什麼不願意跟我生孩子。」隨後就被劉詩詩壓床撕衣、手指在劉宇寧的喉結上輕觸、游移，誘惑感滿滿，讓劉宇寧嚇到求饒「這是強搶民男」。

劉詩詩是天選的古裝美人。(圖：愛奇藝國際站提供)
劉詩詩是天選的古裝美人。(圖：愛奇藝國際站提供)

在預告中可見「一念關山」的旗艦等級，不論是整體妝造還是美術造景畫面都是高質感呈現，劉詩詩和劉宇寧的演技狂飆，猶如古代的史密斯夫婦，內外夾攻的鬥智鬥勇下，兩人還將有情愫產生，令人相當期待雙強的對戲以及武打的呈現。

「一念關山」由劉詩詩、劉宇寧領銜主演，方逸倫、何藍逗、陳昊宇、常華森等主演。主要講述朱衣衛前左史任如意（劉詩詩 飾）因機緣巧合下成為梧國迎帝使小分隊成員，和梧國六道堂堂主寧遠舟（劉宇寧 飾）、風流浪子於十三（方逸倫 飾）、公主楊盈（何藍逗 飾）、聰穎少年元祿（陳宥維 飾）和御前侍衛錢昭（王一哲 飾）等人經歷生死，患難與共的故事。

劉詩詩

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