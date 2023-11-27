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繼蜜桃臀下垂後 李嘉欣又「一點」被嘲不佳

娛樂新聞組╱即時報導
李嘉欣依舊保持凍齡美貌，但衣品遭到網友批評。(取材自小紅書)
李嘉欣依舊保持凍齡美貌，但衣品遭到網友批評。(取材自小紅書)

今年53歲的香港女星李嘉欣已闊別螢光幕多年，但她不時會更新社交網狀態，分享她的生活點滴。她一直是不少人心目中最美的港姐冠軍，擁有逆天顏值的她是公認的凍齡女神。最近有網友捕捉野生李嘉欣，曝光她真實狀態，其他網友評價李嘉欣「衣品不佳」。

李嘉欣與家人一起到上海慶祝結婚15周年，有網友巧遇李嘉欣並且要求合照，該網友也將照片上傳到社交平台。從照片中可看出當天李嘉欣打扮休閒，身穿紫色的毛衣，外面套著黑色背心，下身則穿米色長褲，身上背著價值上萬的香奈兒小包，一身混搭低調；面容除了眼窩和法令紋外，皮膚依舊光滑白皙，狀態確實優於同齡人一大截。

不過照片一出，一堆網友對李嘉欣穿著給了「負評」，吐槽她「這麼有錢，又在時尚圈混，衣品怎麼這麼差」、「她衣品真的不行」、「不是年紀問題，是搭配」、「顏值是用衣品換的」、「確實，完全靠臉吃飯」，但也有人認為「其實她只要穿著舒服就行，做真實的自己」、「沒事，美了半輩子夠了」。

李嘉欣10月在杜拜大解放，露出蜜桃臀。(取材自Instagram)
李嘉欣10月在杜拜大解放，露出蜜桃臀。(取材自Instagram)

李嘉欣10月在Instagram曬出兩張泳裝照，她穿著綠色高衩泳裝，舉起雙手跳起，拍下在海灘上懸空的瞬間，網友發現照片中李嘉欣蜜桃臀有點小下垂，體態、皮膚不再結實緊緻。

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