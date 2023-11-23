奚夢瑤剖腹生2娃不痛、產房像KTV 挨酸頂級炫富

奚夢瑤(右)和丈夫何猷君一同上綜藝，還大談生娃經驗。(取材自微博)

中國超模奚夢瑤近日罕見和丈夫何猷君一同上綜藝「愛的修學旅行」，她在節目中大方分享生孩子經驗。但被問到生產痛不痛時，她回答「沒什麼感覺」，被網友酸「原來有錢人生孩子可以不痛」，引發正反兩面討論。

節目中，奚夢瑤自爆連續兩胎都是剖腹產，老公何猷君心疼地摸著愛妻肚皮說：「很偉大！」而當被問到剖腹產痛不痛，她回答：「沒什麼感覺，因為會給你打麻藥嘛，打針的時候有一點疼，但其實還好。」

奚夢瑤還幽默提到，生產時醫生問她要聽什麼歌，要為她放，讓她覺得很放鬆，直言整個場景「跟昨天晚上KTV差不多」。

奚夢瑤的生產經歷顛覆了許多人的認知，網友紛紛質疑，「真的假的，生孩子哪有不痛的」、「這才是最頂級的炫富」。但也有人說，生產的疼痛是因人而異的，「有的人確實對疼痛不敏感」。

也有網友猜測，奚夢瑤是採用近年新技術「腹膜外剖腹生產手術」。最重要的是她擁有頂尖的醫療團隊服務生產過程，因此才能會將生產過程說的比較輕鬆。

34歲的奚夢瑤在2019年嫁給澳門 已故賭王何鴻燊4房兒子何猷君，同年產下兒子，2021年再接再厲生女湊成「好」字。