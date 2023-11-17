低俗當有趣？沈騰節目中開黃腔 挨轟不尊重女性

沈騰頻頻開黃腔的行為遭到網友撻伐。(取材自微博)

43歲大陸男星沈騰近年憑藉「飛馳人生」、「你好，李煥英」、「滿江紅」等賣座電影，成為「百億票房先生」，愛搞笑的他除了會演戲，還是綜藝寵兒。不過，近日他在綜藝節目「現在就出發」中疑似開黃腔，引起網友撻伐。

節目中，男嘉賓賈冰用手抓了一個特色小糕點品嘗，正當其他嘉賓猜測味道時，他卻說是「腥的味道」，隨後沈騰開玩笑地回應「不會是你沒洗手吧」，此話一出，在座嘉賓紛紛笑了起來，鏡頭也帶到女嘉賓金晨，只見她笑著鼓掌，但表情略顯尷尬，

對此，不少網友指責沈騰不尊重女性，認為他開的黃腔非常噁心，「老叔叔真把低俗當有趣」。

據悉，這不是沈騰第一次在節目中開黃腔。

有網友扒出，沈騰曾在節目中某個遊戲環節上，給猜東西的關曉彤提示，「你一直想對我做的事情」。關曉彤猜不出來，他還補充，想啥呢你。讓關曉彤尷尬的只能微笑，最後還是賈玲出來打圓場。

此外，沈騰之前在關曉彤生日時故意摔壞光碟的事件也再度被翻出，引發網友議論。

據了解，沈騰近幾年參演的電影，累積了超過200億人民幣(約27.8億美元)的票房成績，他在「王牌對王牌」中展現了搞笑的一面，總能帶來歡樂氛圍，但最近他開黃腔的行為過了火，引起了外界瘋狂吐槽。