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迪麗熱巴怎麼舒壓？自曝：像老太婆獨自碎念

記者陳慧貞／綜合報導
迪麗熱巴擁有精緻五官、姣好身材，是眾多粉絲心目中的完美女神。(取材自微博)
迪麗熱巴擁有精緻五官、姣好身材，是眾多粉絲心目中的完美女神。(取材自微博)

人氣女神迪麗熱巴擁有360度零死角精緻美顏，每次公開亮相總能引起話題，一舉一動都受到關注，在高壓的工作環境中，她近日上綜藝節目「花兒與少年」便自曝舒壓的方式就是「自言自語」，坦言私下經常會獨自碎念，「因為不用擔心說錯話，當一個人在屋子裡時，我的話就會很多，因為我不太會接哏。」

相較於工作場合，身邊總是有多人簇擁著，迪麗熱巴透露自己真實性格，坦言比起一群人一起出去玩，更喜歡獨自旅遊，「我不喜歡很多人一起，兩、三個人都不行」，真正原因並非想獨處，而是因為自己容易顧及他人情緒、過度在意對方看法，例如原本自己想去某一地方，她便會顧慮萬一同伴不喜歡，就可能打消原有的計畫，無形中也為自己製造許多壓力。

迪麗熱巴一席話，道盡身為頂流女神的無奈，一言一行必須顧慮外界觀感，也引來不少粉絲共鳴，留言表示：「我就很容易會這樣」，至於愛碎念的一面，該節目製作組也曾提及迪麗熱巴很愛自言自語、碎碎念，像一個「老太婆」，有別於螢幕完美女神的另一面，也讓網友覺得稀奇，直呼迪麗熱巴「超可愛」、「這表現力也是絕了，太有意思了」、「主要是碎碎念其實主打的就是火急火燎」。

迪麗熱巴

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