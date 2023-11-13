我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南灣知名牛肉麵店遭破窗入室偷竊 玻璃損失2000元

抗議習到訪 中國民運大部隊 正在趕赴舊金山

觀影說劇／張小斐、惠英紅 新片為女兒瘋狂對決

娛樂新聞組／綜合報導
張小斐、惠英紅(圖)在片中飾演兩位「瘋狂又絕望」的母親。(取材自豆瓣電影)
張小斐、惠英紅(圖)在片中飾演兩位「瘋狂又絕望」的母親。(取材自豆瓣電影)

中國懸疑電影「拯救嫌疑犯」目前正在熱映中，其「多重懸疑反轉」的劇情，以及張小斐、惠英紅等主演的演技頗受外界讚許。

新快報報導，電影「拯救嫌疑犯」改編自南韓電影「七天」，該片由導演張末執導，張小斐、李鴻其、惠英紅、王子異、洪浚嘉、包上恩等人主演，故事講述了一個無敗訴紀錄的女律師被人惡意威脅，為已經在一審被判了死刑的殺人犯做無罪辯護。影片上映後，從導演到主演，幾乎全女性主創班底，拍了一個不停反轉的硬蕊犯罪懸疑影片，也引發外界不少討論。

該片也是導演張末繼「28歲未成年」、「狙擊手」後執導的第三部影片。被問到「搶救嫌疑犯」與「七天」有哪些異同？張末表示，沒變的就是母親可以為了女兒不顧一切，兩個母親的對決以及情感的張力。改變的是對人性主題的昇華，而她創作的初衷是想藉助這個故事來呈現人性的不完美，「雖然片中每個家長的做法是極端甚至是錯誤的，但我相信每個人的心中都有一股能量在湧動，那就是愛的付出。」同時，張末透露，影片也做了一些本土化的處理。

片中，陳智琪和林淑娥這兩個母親無疑是最重要的角色──一個因為女兒被綁架，不得不違心替已經被一審宣判死刑的丹溫做辯護律師；另一個則因為女兒被殺，不惜鋌而走險策畫綁架案也要親自手刃兇手。兩位「瘋狂又絕望」的母親為了女兒拚盡全力，一明一暗的對決暗流湧動，兩位母親的對峙最後指向了驚人的真相。

其中，陳智琪由張小斐飾演，陳智琪事業上順風順水，是律師界出了名的鐵娘子。張小斐稱，陳智琪是一位非常有力量、有魅力的女性，「片中她展現了自己智慧、果敢、冷靜、專業的一面，拯救女兒的同時，不忘努力尋找真相。」在張小斐看來，「拯救嫌疑犯」不僅是一部懸疑電影，也深入探討了母愛和人性的話題。

而惠英紅飾演「可憐母親」林淑娥，惠英紅表示，處理該角色的關鍵在於「母愛」，她將對林淑娥的塑造分為四個階段：前面林淑娥是一個非常溫柔、很有學問的老師，雖然失去女兒，但還是保持著風度和教養；後來到法庭上，她已經出現狡猾的眼神和情緒的變化；然後在面對兇手的時候，觀眾會看到一頭瘋狂野獸；可是最後與小女孩的相處，她又回到母性的那種大愛。

張小斐(圖)、惠英紅在片中飾演兩位「瘋狂又絕望」的母親。(取材自豆瓣電影)
張小斐(圖)、惠英紅在片中飾演兩位「瘋狂又絕望」的母親。(取材自豆瓣電影)

南韓

上一則

周海媚傳情緒失控、耍大牌… 惹怒主辦方 登台前「被除名」

下一則

姜濤被質疑假唱 怒懟、曝光網友照片後道歉

延伸閱讀

林依晨、周渝民現身南投 吸上千信眾圍觀

林依晨、周渝民現身南投 吸上千信眾圍觀
娛樂／盼在美「封神」 視效總監：感情相通

娛樂／盼在美「封神」 視效總監：感情相通
惠英紅心臟手術後吃活血藥 手腳一碰就瘀青

惠英紅心臟手術後吃活血藥 手腳一碰就瘀青
「驚奇隊長2」導演認哈韓 愛朴敘俊也愛孔劉

「驚奇隊長2」導演認哈韓 愛朴敘俊也愛孔劉

熱門新聞

章子怡(左)、汪峰證實離婚。（取材自微博）

與章子怡結束8年婚 汪峰去年早爆離婚原因「抱怨3點」

2023-11-05 22:44
小勞勃道尼的「鋼鐵人」已從漫威退場。（圖：迪士尼提供）

鋼鐵人、黑寡婦回歸「復仇者5」？漫威執行長首度回應

2023-11-08 21:57
梁朝偉得獎時，袁弘坐後排，再次命中。(取材自微博)

中國金雞獎影帝背後有個「男人」 他坐哪 前排的就得獎

2023-11-04 20:15
楊紫(右二)搭檔小8歲范丞丞(右一)，引發網友質疑「年齡差」太大。(取材自微博)

31歲楊紫演17歲高中生… 新劇預告出爐 網友批一點都不青春

2023-11-05 20:31
林心如胸前深V開到肚臍。(圖：Bella儂儂提供)

林心如胸前開深V不藏了 談霍建華「一切會水到渠成」

2023-11-06 22:24
許凱、景甜在新劇中相愛相殺，上演一場虐戀。(取材自微博)

古裝新劇「樂遊原」有多虐？許凱：連續大哭一個星期…

2023-11-07 08:00

超人氣

更多 >
紐約市14萬庇護所無證客僅2%申請工作 民眾笑政府「很傻很天真」

紐約市14萬庇護所無證客僅2%申請工作 民眾笑政府「很傻很天真」
紐時：川普若當選 將大規模掃蕩移民 每年遣返數百萬人

紐時：川普若當選 將大規模掃蕩移民 每年遣返數百萬人
MRI健檢暴紅→自費2500元 排隊3個月

MRI健檢暴紅→自費2500元 排隊3個月
華女被分屍案 丈夫拋屍視頻公布 還有2屍袋未找到

華女被分屍案 丈夫拋屍視頻公布 還有2屍袋未找到
NBA／哈登太黏球了？喬治成為交易案的「頭號犧牲者」

NBA／哈登太黏球了？喬治成為交易案的「頭號犧牲者」