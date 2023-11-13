觀影說劇／張小斐、惠英紅 新片為女兒瘋狂對決

張小斐、惠英紅(圖)在片中飾演兩位「瘋狂又絕望」的母親。(取材自豆瓣電影)

中國懸疑電影「拯救嫌疑犯」目前正在熱映中，其「多重懸疑反轉」的劇情，以及張小斐、惠英紅等主演的演技頗受外界讚許。

新快報報導，電影「拯救嫌疑犯」改編自南韓 電影「七天」，該片由導演張末執導，張小斐、李鴻其、惠英紅、王子異、洪浚嘉、包上恩等人主演，故事講述了一個無敗訴紀錄的女律師被人惡意威脅，為已經在一審被判了死刑的殺人犯做無罪辯護。影片上映後，從導演到主演，幾乎全女性主創班底，拍了一個不停反轉的硬蕊犯罪懸疑影片，也引發外界不少討論。

該片也是導演張末繼「28歲未成年」、「狙擊手」後執導的第三部影片。被問到「搶救嫌疑犯」與「七天」有哪些異同？張末表示，沒變的就是母親可以為了女兒不顧一切，兩個母親的對決以及情感的張力。改變的是對人性主題的昇華，而她創作的初衷是想藉助這個故事來呈現人性的不完美，「雖然片中每個家長的做法是極端甚至是錯誤的，但我相信每個人的心中都有一股能量在湧動，那就是愛的付出。」同時，張末透露，影片也做了一些本土化的處理。

片中，陳智琪和林淑娥這兩個母親無疑是最重要的角色──一個因為女兒被綁架，不得不違心替已經被一審宣判死刑的丹溫做辯護律師；另一個則因為女兒被殺，不惜鋌而走險策畫綁架案也要親自手刃兇手。兩位「瘋狂又絕望」的母親為了女兒拚盡全力，一明一暗的對決暗流湧動，兩位母親的對峙最後指向了驚人的真相。

其中，陳智琪由張小斐飾演，陳智琪事業上順風順水，是律師界出了名的鐵娘子。張小斐稱，陳智琪是一位非常有力量、有魅力的女性，「片中她展現了自己智慧、果敢、冷靜、專業的一面，拯救女兒的同時，不忘努力尋找真相。」在張小斐看來，「拯救嫌疑犯」不僅是一部懸疑電影，也深入探討了母愛和人性的話題。