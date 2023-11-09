梁朝偉遇到金雞影后嚇到後退 原來兩人在「色戒」合作過

梁朝偉(左圖，Giorgio Armani提供)及何賽飛(右圖，中新社)是今年金雞獎最佳男女主角。

香港男星梁朝偉 憑藉電影「無名」拿下「第36屆金雞獎」最佳男主角獎，，成為華人電影史首位「大滿貫」三金影帝。當晚頒獎後，劉嘉玲在介紹梁朝偉與當晚拿下影后的何賽飛認識，才知兩人早在「色戒」就合作過，當認出對方後，梁朝偉後退幾步，震驚貌全被拍下。

劉嘉玲介紹何賽飛給梁朝偉認識。（取材自微博）

微博上瘋傳一段金雞獎得獎者在後台的影片。梁朝偉憑「無名」拿下影帝後，金雞獎大會安排他和其他得奬者到後台休息，空檔接受訪問。梁朝偉與最佳女主角得主何賽飛被安排在同一間休息室，劉嘉玲見影后進來馬上引介兩人，她對梁朝偉說：「Tony，這是何老師。」何賽飛說，她與梁朝偉早就見過面，「我是在『色戒』裡背對你打麻將的人」，沒想到梁朝偉一點都記不得，還露出驚訝表情還退一步。其實何賽飛在與湯唯 打麻將時梁朝偉只站在後方，也難怪影帝一點印象都沒有。

梁朝偉與何賽飛（圖右）在「色戒」就同框過。（取材自微博）

原來「色戒」中一場湯唯打麻將的戲，何賽飛飾演牌搭子之一蕭太太。網友挖出電影中兩人同框畫面，「這一幕，今年金雞最佳男女主角」。

雖然何賽飛當年在電影中，只有幾個鏡頭，也不是主要角色，但何賽飛說，當年李安導演對她們要求非常嚴格，所以打麻將甚至成為受訓項目，李安要求她們「要打得熱絡，打得優雅，而且要打得漫不經心」。不僅如此，李安認為國民黨 官員祖籍是寧波的非常多，特意要求何賽飛扮演的「蕭太太」用帶寧波腔的普通話來表演，而何賽飛出色的演技不僅打動了觀眾，也奠定了她實力派演員的地位。