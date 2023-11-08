彭于晏拍戲遇偶像劉德華 起立敬禮獲回禮 又害羞又開心

彭于晏的偶像是劉德華。（取材自微博 ）

台灣演員彭于晏是不少人心目中的男神，演技好不在話下，俊俏的面孔加上一身肌肉 ，迷倒不少粉絲。作為很多人的偶像，其實彭于晏自己也有其偶像，早前拍電影時更因遇上偶像而露出可愛的一面。

香港 01報導，電影「潛行」定檔於2024年1月11日上映，匯聚多位巨星演出，包括金像影帝劉德華(華仔)、金像影帝林家棟、金像影后劉雅瑟、金像影帝任達華、金像影帝鄭則仕、金像男配角姜皓文、彭于晏等等，而彭于晏在拍攝期間的花絮片段被放上網瘋傳。

劉德華回禮。（視頻截圖）

片段中彭于晏得知即將會見到偶像劉德華，心情非常緊張，到真正見面的時候，他立即站起來向華仔敬禮，而華仔亦識趣地向他回禮，哄得彭于晏又害羞又開心。片段在網上瘋傳，不少網民大讚彭于晏好可愛，毫不掩飾自己的偶像的愛慕。

劉德華被眾演員稱為最「狠」監製，因對演出、監製、作品及自己的要求一樣狠。另一主題是「傳承」，眾人透過舊照回憶跟劉德華之間的淵源，林家棟感謝對方帶他闖影壇的知遇之恩。

劉德華在除演活奸角「林陣安」狠勁一面外，做監製亦不心軟。跟華仔合作逾20年的林家棟早已見識華仔的狠，「從第一天我離開電視台時，他不讓我拍電視劇，狠！他讓我慢慢重新開始，狠！到現在他做監製，更狠！他每天看着導演怎樣調節我們演出，我們很大壓力」。