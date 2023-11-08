我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

20個不可不知的英文縮寫╱LOL=大笑 JK=開玩笑 不知就落伍

卡債超過5000元？這5招教你「快速清償」

彭于晏拍戲遇偶像劉德華 起立敬禮獲回禮 又害羞又開心

娛樂新聞組／綜合報導
彭于晏的偶像是劉德華。（取材自微博 ）
彭于晏的偶像是劉德華。（取材自微博 ）

台灣演員彭于晏是不少人心目中的男神，演技好不在話下，俊俏的面孔加上一身肌肉，迷倒不少粉絲。作為很多人的偶像，其實彭于晏自己也有其偶像，早前拍電影時更因遇上偶像而露出可愛的一面。

香港01報導，電影「潛行」定檔於2024年1月11日上映，匯聚多位巨星演出，包括金像影帝劉德華(華仔)、金像影帝林家棟、金像影后劉雅瑟、金像影帝任達華、金像影帝鄭則仕、金像男配角姜皓文、彭于晏等等，而彭于晏在拍攝期間的花絮片段被放上網瘋傳。

劉德華回禮。（視頻截圖）
劉德華回禮。（視頻截圖）

片段中彭于晏得知即將會見到偶像劉德華，心情非常緊張，到真正見面的時候，他立即站起來向華仔敬禮，而華仔亦識趣地向他回禮，哄得彭于晏又害羞又開心。片段在網上瘋傳，不少網民大讚彭于晏好可愛，毫不掩飾自己的偶像的愛慕。

劉德華被眾演員稱為最「狠」監製，因對演出、監製、作品及自己的要求一樣狠。另一主題是「傳承」，眾人透過舊照回憶跟劉德華之間的淵源，林家棟感謝對方帶他闖影壇的知遇之恩。

劉德華在除演活奸角「林陣安」狠勁一面外，做監製亦不心軟。跟華仔合作逾20年的林家棟早已見識華仔的狠，「從第一天我離開電視台時，他不讓我拍電視劇，狠！他讓我慢慢重新開始，狠！到現在他做監製，更狠！他每天看着導演怎樣調節我們演出，我們很大壓力」。

演警察的彭于晏表示，華仔演出時相當狠勁，憶起戲中一場他跟演上司的任達華，盤問華仔的場面被嚇倒，「排練時他們吵起來，然後華仔拿椅子用力扔到牆上，差點砸到我，兩個人對峙下，我嚇驚了，真的以一個影迷身分勸兩人不要打架」。導演關智耀感謝華仔提攜，大膽讓他從攝影師崗位轉為執導「潛行」。

彭于晏向劉德華敬禮。（視頻截圖）
彭于晏向劉德華敬禮。（視頻截圖）

肌肉 香港

上一則

詹雅雯自曝曾獲邀選副總統 「次數多到數不清」

下一則

芭芭拉史翠珊新回憶錄 曝因鼻子遭羞辱

延伸閱讀

「周潤發、梁朝偉落水先救誰？」劉德華：我會拿磚頭站岸邊

「周潤發、梁朝偉落水先救誰？」劉德華：我會拿磚頭站岸邊
曾被問「周潤發、梁朝偉落水先救誰？」 劉德華妙答笑翻網友

曾被問「周潤發、梁朝偉落水先救誰？」 劉德華妙答笑翻網友
劉德華「紅毯先生」釜山閉幕片 導演認「批評他演技」

劉德華「紅毯先生」釜山閉幕片 導演認「批評他演技」
劉德華財富自由卻「不敢躺平」 親揭關鍵是她

劉德華財富自由卻「不敢躺平」 親揭關鍵是她

熱門新聞

「藍甲蟲」是DC英雄片重啟後還會由原演員飾演的舊英雄。(摘自IMDb)

超級英雄風光不再 超人偕妻宣告黯然退場、將離開老巢

2023-11-03 09:38
梁朝偉得獎時，袁弘坐後排，再次命中。(取材自微博)

中國金雞獎影帝背後有個「男人」 他坐哪 前排的就得獎

2023-11-04 20:15
章子怡(左)、汪峰證實離婚。（取材自微博）

與章子怡結束8年婚 汪峰去年早爆離婚原因「抱怨3點」

2023-11-05 22:44
楊紫(右二)搭檔小8歲范丞丞(右一)，引發網友質疑「年齡差」太大。(取材自微博)

31歲楊紫演17歲高中生… 新劇預告出爐 網友批一點都不青春

2023-11-05 20:31
劉亦菲在《玫瑰故事》周旋於男星林更新、佟大為、彭冠英及霍建華間。(取材自微博)

霍建華「陪襯」劉亦菲談情 不是蹭熱度是賣交情

2023-11-01 06:30
圖／擷自instagram

Lisa微博帳號被封還不夠 品牌撤照、CEO刪照又重傳

2023-11-03 13:16

超人氣

更多 >
芝南郊年輕媽媽提款機取錢 光天化日遭劫殺

芝南郊年輕媽媽提款機取錢 光天化日遭劫殺
時薪200當模特？南加前TVB美女主播 被殺豬盤糾纏多年

時薪200當模特？南加前TVB美女主播 被殺豬盤糾纏多年
延緩老化 這位長壽專家每天吃這種保健品

延緩老化 這位長壽專家每天吃這種保健品
女教授外遇人夫 親密簡訊「你的年羹堯真黏」成了通姦鐵證

女教授外遇人夫 親密簡訊「你的年羹堯真黏」成了通姦鐵證
米雪兒「上」拜登「下」？克魯茲：民主黨明年推她參選

米雪兒「上」拜登「下」？克魯茲：民主黨明年推她參選